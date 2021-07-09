Байден рассказал о рисках продления миссии в Афганистане
Президент США Джо Байден заявил, что продление военной миссии в Афганистане грозит солдатам остаться там бессрочно. Войска окончательно выйдут из страны 31 августа, рассказал президент в Белом доме.
Байден отметил, что большой опыт прошлых лет показал, что продление миссии — лишь затягивание войны. «Я не собираюсь отправлять на войну в Афганистан новое поколение американцев без обоснованных ожиданий достижения другого результата», — подчеркнул президент.
Лидер США добавил, что афганцам самим нужно решить, какую власть они хотят. По его мнению, Афганистан никогда не был целой страной за всю свою историю, сообщила Газета.ру.
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