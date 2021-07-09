Байден рассказал о рисках продления миссии в Афганистане

Байден отметил, что большой опыт прошлых лет показал, что продление миссии — лишь затягивание войны. «Я не собираюсь отправлять на войну в Афганистан новое поколение американцев без обоснованных ожиданий достижения другого результата», — подчеркнул президент.

Лидер США добавил, что афганцам самим нужно решить, какую власть они хотят. По его мнению, Афганистан никогда не был целой страной за всю свою историю, сообщила Газета.ру.