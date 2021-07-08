Талибы заявили, что не дадут использовать Афганистан для нападения на Россию
Официальный представитель политофиса запрещённого в России движения «Талибан» Мохаммад Сохаил Шахин подтвердил безопасность сотрудников генконсульства РФ в Мазари-Шарифе, сообщает ТАСС.
По его словам, движение не намерено атаковать расположенные в Афганистане диппредставительства иностранных государств, а также «не позволит кому-либо использовать афганскую землю для действий против РФ и соседних стран».
Также он отметил, что талибы не планируют атаковать афгано-таджикскую границу и не намерены захватить Афганистан военным путем.
«Захват Афганистана военным способом не является нашей политикой. Наша позиция заключается в поиске политического решения афганских вопросов, которые обсуждаются в Дохе», - подчеркнул Шахин.
Делегация политического офиса радикального движения «Талибан» прибыла в Москву на переговоры 8 июля, сообщает RT. Шахин отметил, что визит продлится два дня.
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