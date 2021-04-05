«Путь в никуда». Как политика ЕС побеждает «Спутник V» и здравый смысл

Российская вакцина «Спутник V» не может попасть на рынок Евросоюза из-за опасений конкуренции. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург уверен, что ЕС не спешит допускать препарат, понимая его высокое качество, благодаря которому «Спутник V» может составить серьезную конкуренцию продвигаемым в Европе аналогам. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По данным Службы внешней разведки, глава отдела по стратегическим коммуникациям и анализу информации Европейской внешнеполитической службы Лутц Гюльнер заявил, что «Европейскому агентству по лекарственным средствам следовало бы затянуть до июля-августа сего года сертификацию российской вакцины с тем, чтобы позволить западным компаниям расширить производство и занять все ниши на рынке».

А еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон вообще уверен, что ЕС не испытывает необходимости в российской вакцине. Такая позиция может стоить жизней сотен европейцев, сказал в беседе с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Вопрос в том, что чем быстрее будет сформирован коллективный иммунитет, тем лучше. А то, что сегодня происходит с вакциной AstraZeneca, с отказом от нее десятков европейских стран, конечно, замедляет этот процесс. Такие однополярные заявления стоят очень дорого: десятков-сотней жизней пожилых людей, которых в Европе спокойно, без политизации этого процесса, могли бы прививать. Но, видимо, жизнь европейцев для этого господина ничего не стоит», — заявил Онищенко.