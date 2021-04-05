«Путь в никуда». Как политика ЕС побеждает «Спутник V» и здравый смысл
«Война вакцин» в Евросоюзе идёт не на жизнь, а на смерть. На смерть европейцев, за которых власти решили, что российская вакцина от коронавируса им пока не нужна.
Российская вакцина «Спутник V» не может попасть на рынок Евросоюза из-за опасений конкуренции. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург уверен, что ЕС не спешит допускать препарат, понимая его высокое качество, благодаря которому «Спутник V» может составить серьезную конкуренцию продвигаемым в Европе аналогам. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
По данным Службы внешней разведки, глава отдела по стратегическим коммуникациям и анализу информации Европейской внешнеполитической службы Лутц Гюльнер заявил, что «Европейскому агентству по лекарственным средствам следовало бы затянуть до июля-августа сего года сертификацию российской вакцины с тем, чтобы позволить западным компаниям расширить производство и занять все ниши на рынке».
А еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон вообще уверен, что ЕС не испытывает необходимости в российской вакцине. Такая позиция может стоить жизней сотен европейцев, сказал в беседе с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
«Вопрос в том, что чем быстрее будет сформирован коллективный иммунитет, тем лучше. А то, что сегодня происходит с вакциной AstraZeneca, с отказом от нее десятков европейских стран, конечно, замедляет этот процесс. Такие однополярные заявления стоят очень дорого: десятков-сотней жизней пожилых людей, которых в Европе спокойно, без политизации этого процесса, могли бы прививать. Но, видимо, жизнь европейцев для этого господина ничего не стоит», — заявил Онищенко.
Исключительно политическую подоплеку в непризнании в Евросоюзе российской вакцины увидел и член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
«Затягивание процесса регистрации нашего препарата может быть объяснено политическими мотивами. На мой взгляд, это путь в никуда. В гуманитарных вопросах, связанных с противодействием эпидемии, нужно нормальное и конструктивное взаимодействие. Не нужно пытаться изолироваться на уровне отдельной страны или континента, Евросоюза и чего угодно. Это общая беда и отсидеться в тихой гавани не получится. Необходимо взаимное признание эффективных вакцин», - объяснил он НСН.
Отказывается от российской вакцины и некогда братская нам Украина. От «страны-агрессора», как ныне принято именовать Россию, там не хотят ничего, в том числе и спасения жизней украинцев. А ситуация складывается критическая: число инфицированных COVID-19 растет с каждым днем.
Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил телеграм-каналу «Радиоточка НСН», что одной из наиболее вероятных причин ухудшающейся ситуации мог стать именно отказ властей от закупок «Спутника V» в декабре прошлого года.
«Отказ от российских вакцин был ошибкой. Ещё большей ошибкой был отказ от производства препаратов в стране. Украина должна сама производить вакцины. У нас почти 40 миллионов человек, и мы не можем зависеть от импорта. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы производство было у нас. Чтобы были взяты лучшие образцы и российской, и американской вакцин. Те препараты, которые зарекомендовали себя хорошо, должны производиться у нас», - подчеркнул лидер украинской оппозиции.
Между тем, парламент Греции на прошлой неделе обсудил вероятность закупки российской, не дожидаясь одобрения препарата со стороны ЕС.
И пока политики пытаются разделить сферы влияния, бизнес стремится отыграть всю упущенную выгоду. Так, власти Черногории открыли границы для туристов из России, у которых есть иммунитет от коронавируса, в том числе и за счет вакцинации препаратом «Спутник V».
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