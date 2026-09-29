На северо-западе Словакии при нападении ученика в школе погибла учительница
29 сентября 202611:50
Юлия Савченко
Ученик совершил нападение в школе в населенном пункте Сташков на северо-западе Словакии. Об этом сообщил телеканал JOJ.
По его данным, нападавший набросился на одноклассников и учителя с острым предметом.
«По доступной на данный момент информации, на месте двое раненых», — отмечает СМИ.
Позднее телеканал сообщил, что на месте ЧП от полученных ранений погибла одна учительница.
Ранее в провинции Маниса в Турции неизвестный открыл стрельбу возле лицея, пострадали четыре человека.
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