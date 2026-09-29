На северо-западе Словакии при нападении ученика в школе погибла учительница

По его данным, нападавший набросился на одноклассников и учителя с острым предметом.

«По доступной на данный момент информации, на месте двое раненых», — отмечает СМИ.

Позднее телеканал сообщил, что на месте ЧП от полученных ранений погибла одна учительница.

Ранее в провинции Маниса в Турции неизвестный открыл стрельбу возле лицея, пострадали четыре человека.

