В Иране заявили, что США вводят против страны воздушную блокаду
США устанавливают против Ирана воздушную блокаду. Об этом заявил председатель парламента республики Мохаммад-Багер Галибаф, сообщается в Telegram-канале политика.
Ранее американский министр финансов Скотт Бессент рассказал, что иранские авиакомпании с 23 сентября не смогут совершать полеты, также перевозчикам не будут предоставлять услуги на земле из-за санкций.
Как отметил Галибаф, мужественная иранская нация не отступит перед лицом воздушной и торговой блокады. По его словам «жесткий, точный, быстрый» ответ Ирана «на любого рода авантюру и гнет» заставит пожалеть Белый дом об этом.
Между тем глава комитета иранского парламента по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи призвал страны Ближнего Востока не сотрудничать с США в их действиях против Тегерана и не полагаться на «зонтик безопасности» Вашингтона, пишет Ura.ru.
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