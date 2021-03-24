«Это ошибка!» На Украине объяснили всплеск COVID-19 отказом от «Спутника V»

Он также указал на то, что даты начала вакцинации от коронавируса на Украине срывались несколько раз, а также менялись названия вакцин, которые будут применять.

«Это породило тотальное недоверие людей к этой процедуре. А персональную ответственность за срыв вакцинации должен нести премьер-министр», - подчеркнул Бойко.

По его словам, посты должны покинуть многие чиновники, но они цепляются за свои кресла и никуда не уйдут - будут держаться за места до последнего.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев отказался закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» из-за отсутствия доказательств ее эффективности. По его словам, до начала лета страна получит до 10 миллионов доз вакцины от коронавируса из разных стран, «Спутник V» в это число не входит. Сейчас на Украине зарегистрированы препараты китайского и индийского производства.

Вакцинация от коронавирусной инфекции началась 24 февраля. Сообщалось, что первую прививку сделали врачу-реаниматологу из Черкасской области.

