«Это ошибка!» На Украине объяснили всплеск COVID-19 отказом от «Спутника V»
Лидер украинской оппозиции в эфире НСН назвал ответственного за срыв вакцинации в стране на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки.
Глава Минздрава Украины бьёт тревогу в связи с ухудшающейся ситуацией с коронавирусом в стране. Причину Максим Степанов видит в распространении британского штамма COVID-19. По состоянию на утро среды, 24 марта, количество зараженных коронавирусом увеличилось на 14 174 человека. Накануне в стране было зарегистрировано 11 476 новых случаев инфицирования. Также за минувшие сутки выявлено 342 летальных исхода. Таким образом, побит вчерашний рекорд – тогда было зафиксировано 333 смерти.
Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН заявил, что одной из наиболее вероятных причин ухудшающейся ситуации с коронавирусом на Украине мог стать отказ властей от закупок «Спутника V» в декабре прошлого года.
«Отказ от вакцин (российских – прим. НСН) был ошибкой. Ещё большей ошибкой был отказ от производства препаратов в стране. Украина должна сама производить вакцины. У нас почти 40 миллионов человек, и мы не можем зависеть от импорта. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы производство было у нас. Чтобы были взяты лучшие образцы и российской, и американской вакцин. Те препараты, которые зарекомендовали себя хорошо, должны производиться у нас», - подчеркнул лидер украинской оппозиции.
Он также указал на то, что даты начала вакцинации от коронавируса на Украине срывались несколько раз, а также менялись названия вакцин, которые будут применять.
«Это породило тотальное недоверие людей к этой процедуре. А персональную ответственность за срыв вакцинации должен нести премьер-министр», - подчеркнул Бойко.
По его словам, посты должны покинуть многие чиновники, но они цепляются за свои кресла и никуда не уйдут - будут держаться за места до последнего.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев отказался закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» из-за отсутствия доказательств ее эффективности. По его словам, до начала лета страна получит до 10 миллионов доз вакцины от коронавируса из разных стран, «Спутник V» в это число не входит. Сейчас на Украине зарегистрированы препараты китайского и индийского производства.
Вакцинация от коронавирусной инфекции началась 24 февраля. Сообщалось, что первую прививку сделали врачу-реаниматологу из Черкасской области.
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