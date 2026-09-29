По его словам, алкоголь и наркотики — частая причина инцидентов на борту. Пантелеев призвал не пускать на рейс таких пассажиров.

«Важный момент заключается в том, что большое количество инцидентов, связанных с деструктивным поведением пассажиров на борту, происходит в случаях, когда пассажир находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Для него возможные последствия не являются останавливающим фактором: человек не отдаёт отчёта своим действиям. Не стоит допускать на борт воздушного судна людей, которые по внешним признакам, а уж тем более по медицинским показаниям, находятся в состоянии опьянения. Также важно продолжать пропаганду здорового образа жизни», — добавил эксперт.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил, что за нарушения в самолете, угрожающие безопасности полета либо здоровью людей, может грозить уголовная ответственность: штраф в размере до 500 тысяч рублей или до 7 лет лишения свободы, напоминает «Радиоточка НСН».

