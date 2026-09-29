Неуважаемые пассажиры: Авиадебоширов «приземлят» едиными списками и трёхлетним баном
Олег Пантелеев заявил НСН, что для профилактики авиадебоша пассажиров в состоянии опьянения вообще нельзя пускать на рейс.
Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил НСН, что единый «чёрный список» дебоширов облегчит жизнь авиакомпаниям, а увеличение запрета на перевозку с года до трёх будет более справедливым и ощутимым наказанием для нарушителей.
Сенаторы предложили Госдуме законопроект, расширяющий меры по борьбе с авиадебоширами: авиакомпаниям хотят разрешить вносить пассажиров в «чёрные списки» за мелкое хулиганство, а также включать туда нарушителей, которым уже назначен судебный штраф. При этом для повторных нарушителей срок нахождения в «чёрном списке» планируют увеличить с одного года до трёх лет. Пантелеев поддержал предлагаемые меры.
«Авиационная отрасль давно подготовила часть рекомендаций, которые сейчас содержатся в законопроекте. В первую очередь они касаются передачи информации между авиакомпаниями. Речь может идти о создании единого списка авиадебоширов. Кроме того, авиакомпании ранее предлагали увеличить срок, в течение которого такому пассажиру будет отказано в перевозке, с одного года до трёх лет. Это связано с тем, что большинство пассажиров, замеченных в деструктивном поведении на борту, — нечасто летающие люди. Многие из них действительно летают всего раз в год, поэтому годовое ограничение для них не является проблемой. Трёхлетнее ограничение будет восприниматься как более серьёзное наказание», — сказал собеседник НСН.
По его словам, алкоголь и наркотики — частая причина инцидентов на борту. Пантелеев призвал не пускать на рейс таких пассажиров.
«Важный момент заключается в том, что большое количество инцидентов, связанных с деструктивным поведением пассажиров на борту, происходит в случаях, когда пассажир находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Для него возможные последствия не являются останавливающим фактором: человек не отдаёт отчёта своим действиям. Не стоит допускать на борт воздушного судна людей, которые по внешним признакам, а уж тем более по медицинским показаниям, находятся в состоянии опьянения. Также важно продолжать пропаганду здорового образа жизни», — добавил эксперт.
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