СМИ: Концерты Канье Уэста в Петербурге не состоятся
Концерты рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, которые были запланированы на 10 и 11 октября, не состоятся. Об этом пишет РБК.
По данным источника издания на концертном рынке, шоу могут перенести.
Как отметил близкий к администрации Петербурга собеседник РБК, договоренности по концертам «не были достигнуты». В свою очередь, источник, близкий к администрации президента, поделился, что идею пригласить Уэста в Россию поддерживали несколько чиновников в Кремле, но выступления якобы не согласовали с петербургскими властями и главой города Александром Бегловым.
Издание отмечает, что для согласования шоу из Петербурга обратились в Москву, но затем у Кремля появились претензии к концертам и рэперу. Против шоу выступили силовики, недовольные высказываниями музыканта об Адольфе Гитлере и использованием запрещенной символики.
Ранее стало известно, что против организатора российских концертов Канье Уэста агентства Say Agency было подано не менее шести исков от покупателей билетов. Общая сумма требований превышает 1,4 млн рублей, истцы требуют вернуть средства, выплатить неустойки и компенсации морального вреда.
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