«Держится на позитиве»: Булыкин рассказал о борьбе Алдонина с раком
Экс-футболист сборной России Евгений Алдонин, который борется с онкологическим заболеванием, старается не терять самообладания и сохранять позитивный настрой. Об этом рассказал его близкий друг, бывший форвард российской сборной Дмитрий Булыкин в беседе с RT.
По словам собеседника издания, он виделся с Алдониным летом, друзья даже играли в падел. Борьба бывшего футболиста с болезнью продолжается, Алдонину удалось некоторое время провести дома, в Москве.
«Казалось, все складывается неплохо: Евгений чувствовал себя хорошо. Увы, у него крайне коварный недуг, и сейчас он снова проходит лечение... Не знаю всех подробностей, да и пусть Женя сам решает, стоит ли об этом говорить. Могу лишь сказать, что недавно мы его провожали, и он опять уехал», - поделился Булыкин.
Он отметил, что после лечения в Германии Алдонин «пришел в себя» и был бодрым. Экс-футболист не хочет афишировать ситуацию, «держится на позитиве» и старается бороться с болезнью. Алдонину помогает поддержка семьи - жены и детей, которые постоянно находятся рядом с ним, а также друзей, в том числе футболиста Артема Дзюбы и тренера Леонида Слуцкого.
Ранее московский футбольный клуб ЦСКА провел благотворительный футбольный турнир в поддержку своего бывшего игрока Евгения Алдонина.
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