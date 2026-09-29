На «Госуслугах» появился сервис для подготовки брачного договора
Сервис «Заключение брачного договора» для подготовки соответствующего документа запустили на портале «Госуслуги». Об этом рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Новинка доступна в рамках жизненной ситуации «Обращение к нотариусу».
«Теперь будущие супруги и граждане, уже состоящие в браке, могут подготовить проект брачного договора и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн», - отмечается в сообщении.
На портале необходимо заполнить проект документа в электронном виде, затем пользователю предстоит заверить договор у нотариуса, пишет Ura.ru.
Ранее стало известно, что на «Госуслугах» запустят новый сервис по поиску места для захоронения.
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