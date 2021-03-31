Вассерман призвал жителей ЕС надавить на власти ради доступа к российской вакцине

Анатолий Вассерман: «Идея, несомненно, полезная, но тут есть одна проблема. Сейчас в так называемых цивилизованных странах вводят паспорта прививок, без которых человеку просто нельзя будет свободно перемещаться и свободно действовать. И для того, чтобы наши прививки включили в список тех, которые можно заносить в такой паспорт, «специальные туристы» должны надавить на власти своих стран, тогда уже ничего не будет препятствовать прививаться нашими вакцинами непосредственно по месту жительства», – отметил в интервью НСН Анатолий Вассерман.

