Вассерман призвал жителей ЕС надавить на власти ради доступа к российской вакцине
Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России может появиться вакционный туризм
В Госдуме поддержали идею специального туризма, в рамках которого иностранцы смогли бы приезжать в Россию для вакцинации от коронавируса.
Анатолий Вассерман: «Идея, несомненно, полезная, но тут есть одна проблема. Сейчас в так называемых цивилизованных странах вводят паспорта прививок, без которых человеку просто нельзя будет свободно перемещаться и свободно действовать. И для того, чтобы наши прививки включили в список тех, которые можно заносить в такой паспорт, «специальные туристы» должны надавить на власти своих стран, тогда уже ничего не будет препятствовать прививаться нашими вакцинами непосредственно по месту жительства», – отметил в интервью НСН Анатолий Вассерман.
В первый класс начнут принимать по-новому
В России вступает в силу новый порядок записи в первый класс. Теперь приём детей в школу будет проходить в два этапа. Сначала будут зачисляться те дети, которые живут в том же районе, где находится школа. А второй этап будет предназначен для детей из других районов.
Анатолий Вассерман: «Не секрет, что школы очень различаются по качеству образования, поэтому, естественно, родители стремятся выбрать для своих детей школу с репутацией получше, а это приводит к тому, что возить детей приходится очень далеко. Я думаю, что теперь придется больше внимания уделять тому, чтобы во всех школах было хорошее преподавание», – сказал он в эфире НСН.
Почти половина россиян не готова переплачивать за органические продукты
Почти половина – 45 процентов – россиян не готовы переплачивать за органические продукты. Такие данные содержатся в исследовании холдинга «Ромир».
Анатолий Вассерман: «Жаль, что так мало граждан РФ понимают, что органические продукты – это большая липа. Желательно, чтобы это понимали все», – прокомментировал в беседе с НСН Анатолий Вассерман.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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