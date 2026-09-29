МИД Китая не располагает данными о встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа
Министерство иностранных дел Китая пока не располагает данными о возможности проведения трехсторонней встречи лидеров КНР, России и США Си Цзиньпина, Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Об этом заявил официальный представитель ведомства Го Цзякунь, передает ТАСС.
Как отметил дипломат, Пекин как принимающая сторона АТЭС в этом году готов «содействовать достижению плодотворных результатов в рамках года Китая в АТЭС» и внести новый вклад в содействие экономическому росту в регионе и всем мире. При этом у представителя МИД «нет информации, которую он мог бы предоставить» относительно возможности трехсторонней встречи.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что переговоры лидеров России, США и Китая на саммите АТЭС не запланированы. Однако исключать такую встречу «гипотетически нельзя».
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