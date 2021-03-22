Онищенко назвал «цену» отказа ЕС от вакцины «Спутник V»

«Бог с ними, давайте разберемся, как нам самим создать коллективный иммунитет. Надо агитировать, чтобы в России люди прививались. У нас нормальная ситуация, мы неплохо прививаемся, но темпы вакцинации недостаточны», — заявил экс-глава Роспотребнадзора.

По мнению Онищенко, в России нужно привить всех граждан старше 65 лет, которые входят в группу риска.

«Если мы привьем старшее поколение, то мы резко уменьшим тяжелые заболевания и смертность, — подчеркнул он. — После этого можно на другие группы переходить. Надо сейчас маневрировать, максимально эффективно использовать имеющуюся у нас вакцину».

На прошлой неделе Генадий Онищенко в беседе с НСН высказал категоричное мнение, что при таком негативном отношении западных политиков предлагать помощь Европе с российской вакциной – ниже собственного достоинства.

