Онищенко назвал «цену» отказа ЕС от вакцины «Спутник V»
Экс-глава Роспотребнадзора заявил, что ЕС напрасно игнорирует российскую вакцину, но Россия должна думать не об этом.
Отказ Евросоюза от российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может стоить жизней сотен европейцев. Об этом в беседе с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» заявил экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала TF1 заявил, что ЕС не испытывает необходимости в российской вакцине. По его словам, в Европу с марта по июнь планируется поставить от 300 до 350 млн доз уже зарегистрированных на территории объединения вакцин. Бретон также отметил, что коллективного иммунитета в Европе можно будет добиться уже к середине лета.
«Вопрос в том, что чем быстрее будет сформирован коллективный иммунитет, тем лучше. А то, что сегодня происходит с вакциной AstraZeneca, с отказом от нее десятков европейских стран, конечно, замедляет этот процесс. Такие однополярные заявления Бретона стоят очень дорого: десятков-сотней жизней пожилых людей, которых в Европе спокойно, без политизации этого процесса, могли бы прививать. Но, видимо, жизнь европейцев для этого господина ничего не стоит, ему главное выслужиться перед США, которые являются главными дирижерами этой всей кампании», — заявил Онищенко, подчеркнув вместе с тем, что в России в первую очередь необходимо думать о вакцинации собственного населения.
«Бог с ними, давайте разберемся, как нам самим создать коллективный иммунитет. Надо агитировать, чтобы в России люди прививались. У нас нормальная ситуация, мы неплохо прививаемся, но темпы вакцинации недостаточны», — заявил экс-глава Роспотребнадзора.
По мнению Онищенко, в России нужно привить всех граждан старше 65 лет, которые входят в группу риска.
«Если мы привьем старшее поколение, то мы резко уменьшим тяжелые заболевания и смертность, — подчеркнул он. — После этого можно на другие группы переходить. Надо сейчас маневрировать, максимально эффективно использовать имеющуюся у нас вакцину».
На прошлой неделе Генадий Онищенко в беседе с НСН высказал категоричное мнение, что при таком негативном отношении западных политиков предлагать помощь Европе с российской вакциной – ниже собственного достоинства.
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