«Это необратимо»: Продеус раскрыл, что легкие после вейпов не восстановить
Вред здоровью от вейпов давно доказан, и дело даже не столько в раке, сколько в целом букете осложнений и болезней, заявил НСН Андрей Продеус.
Ткани легких, которые повреждаются от курения вейпа, восстановить сегодня нельзя, на их месте просто образуется фиброз. Об этом НСН рассказал врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
В кабмин направили предложение о полном запрете производства и продажи вейпов в России, пишут «Известия». Общественники направили соответствующую инициативу в правительство, Минздрав, Минфин и другие ведомства. В качестве одной из причин авторы называют рост заболеваемости раком среди молодежи. Сейчас регионы вправе самостоятельно вводить ограничения на продажу вейпов, однако полного запрета по стране нет. Продеус отметил, что вред от вейпов давно доказан.
«Есть много работ, которые говорят о том, что вейпы — абсолютно нездоровая привычка, которая ведёт ко множеству различных заболеваний. К таким тяжёлым заболеваниям, например, как болезнь вейперов. Говорить только о раке здесь не имеет глобального смысла. Можно говорить о группе заболеваний и вообще о зависимости. Поэтому запрещение я поддерживаю. Основанием для этого могло послужить не само по себе наличие рака, а наличие массы заболеваний», — рассказал он.
При этом, как отметил врач, разрушенные от вейпа ткани легких восстановить сегодня невозможно.
«Разрушенные ткани мы пока еще не научились восстанавливать. Поэтому, к сожалению, ткани легких при разрушении не восстанавливаются. Если на месте участка легких будет дырка, там образуется фиброз, там не будет легочной ткани. То есть это необратимые последствия», — уточнил Продеус.
Ранее врач-дерматолог Ольга Божок раскрыла НСН, что вред от вейпов выходит за рамки респираторных заболеваний. Так, нарушение микроциркуляции и ишемия становятся пусковым механизмом для широкого спектра проблем — от дерматологических изменений до когнитивных нарушений и сосудистых катастроф.
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