Депутат Чаплин напомнил, что гаражная амнистия будет действовать до 2031 года
Гаражную амнистию продлили в России до 1 сентября 2031 года. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с RT.
Как отметил парламентарий, россияне бесплатно получают в собственность государственный либо муниципальный участок под капитальным гаражом, возведенным в срок до 30 декабря 2004 года, если участок выделен самому гражданину либо гаражному кооперативу.
«Тем же правом пользуются наследники и те, кто купил гараж у первого владельца. Заявление подают в местную администрацию лично, через МФЦ или «Госуслуги». Прикладывают документ о выделении участка и технический план гаража, если он не стоит на кадастровом учете», — указал Чаплин.
Членам кооператива следует добавить решение о распределении гаража либо справку о выплате пая. Если документа о выделении нет, понадобятся договоры на подключение к сетям или оплату коммунальных услуг, заключенные до 30 декабря 2004 года, либо оформленный до 1 января 2013-го документ БТИ.
Как уточнил депутат, амнистия не касается подземных гаражей, гаражей в многоквартирных домах и коммерческих зданиях, самовольных и подлежащих сносу построек.
Ранее в Росреестре рассказали, что в РФ оформили в упрощенном порядке свыше 746 тысяч гаражей и земельных участков под ними.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Делягин заявил, что у россиян необоснованно изъяли 100 млрд рублей
- Лукашенко договорился с Путиным о строительстве азотного комбината
- Депутат Аксененко раскритиковал двухэтапное повышение тарифов ЖКХ
- Хабиров: Башкирия привлекла 100 млн рублей на проекты НКО
- Предсказан конфликт Франции и Германии из-за фермеров и «оборонки»
- ВС России установили контроль над Крейдянкой и Веселым Полем
- Промоутеры поверили в «Лужники» возродившихся «Иванушек»
- Треть рынка: Россияне рискуют остаться без иностранных БАДов из-за пошлин
- СМИ: Концерты Канье Уэста в Петербурге не состоятся
- На северо-западе Словакии при нападении ученика в школе погибла учительница