Депутат Чаплин напомнил, что гаражная амнистия будет действовать до 2031 года

Гаражную амнистию продлили в России до 1 сентября 2031 года. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с RT.

Как отметил парламентарий, россияне бесплатно получают в собственность государственный либо муниципальный участок под капитальным гаражом, возведенным в срок до 30 декабря 2004 года, если участок выделен самому гражданину либо гаражному кооперативу.

«Тем же правом пользуются наследники и те, кто купил гараж у первого владельца. Заявление подают в местную администрацию лично, через МФЦ или «Госуслуги». Прикладывают документ о выделении участка и технический план гаража, если он не стоит на кадастровом учете», — указал Чаплин.

Членам кооператива следует добавить решение о распределении гаража либо справку о выплате пая. Если документа о выделении нет, понадобятся договоры на подключение к сетям или оплату коммунальных услуг, заключенные до 30 декабря 2004 года, либо оформленный до 1 января 2013-го документ БТИ.

Как уточнил депутат, амнистия не касается подземных гаражей, гаражей в многоквартирных домах и коммерческих зданиях, самовольных и подлежащих сносу построек.

Ранее в Росреестре рассказали, что в РФ оформили в упрощенном порядке свыше 746 тысяч гаражей и земельных участков под ними.

