В Кремле рассказали, что Путин ценит конструктивный подход Эрдогана
Президент России Владимир Путин высоко ценит конструктивных подход президента Турции Тайипа Эрдогана, возникающие нюансы и разногласия урегулируются в ходе диалога с турецкими партнерами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Россия, ООН, США, сопредседатели, Франция, другие европейские страны являются убежденными сторонниками подхода о безальтернативности урегулирования конфликта (в Нагорном Карабахе - ред.) политико-дипломатическими методами. Мы по-прежнему придерживаемся этой точки зрения. Турция придерживается иной точки зрения, но, тем не менее, в решении различных региональных задач взаимодействие России и Турции показало свою эффективность», - сказал Песков.
Ранее Песков сообщил, что Турция не принимает участие в миротворческой миссии в Карабахе. По его словам, судя по всему, заявление Турции связано с «расхождениями в понимании».
Глава МО Турции Хулуси Акар в четверг, несмотря на многократные опровержения, вновь заявил, что турецкие ВС будут в составе совместной с РФ миротворческой миссии в Карабахе.
Песков уточнил, что миротворцами выступают только российские военные в Нагорном Карабахе. При этом взаимодействие с турецкими военными будет происходить в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана, передает RT.
Ранее главы России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, документ вступил в силу с 10 ноября. Для контроля ситуации в зону конфликта на пять лет будут введены российские миротворческие силы: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. В выполнении миротворческих задач будут использоваться авиация и беспилотники.
При этом Россия неоднократно подчеркивала, что никаких других миротворцев в Нагорном Карабахе не будет. В частности, об этом говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она опровергла заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что вместе с российскими миротворцами на линии соприкосновения в регионе будут турецкие. Речь идёт только о российских, подчеркнула она.
Об этом же напомнил в эфире НСН член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Кремль уже объяснил, что создание российско-турецкого центра никакого отношения к миротворческой операции не имеет. Нам нужно придерживаться документа, который был подписан главами России, Армении и Азербайджана и который предусматривает проведение миротворческой операции силами России. Никаких других сил на территории Карабаха быть не должно», - подчеркнул он.
Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен ранее сказал, что размещение миротворческих войск стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) или соседних стран, в том числе Турции, недопустимо, поэтому в Вашингтоне считают, что Ереван и Баку должны принять специально созданные скандинавские миротворческие силы.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что Россия оказалась проигравшей стороной после заключения мира в Нагорном Карабахе.
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