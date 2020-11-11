«С Турцией - победа, с Россией - поражение». Подведены итоги войны в Карабахе
Военные эксперты рассказали в эфире НСН о последствиях соглашения Москвы и Анкары по Нагорному Карабаху.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва создадут совместный центр в Нагорном Карабахе, который будет следить за режимом прекращения огня. Также, по словам Эрдогана, Турция «совместно с Россией займет свое место среди миротворцев в Карабахе».
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН заявил, что Россия после заключения мира в Карабахе понесла репутационные потери.
«Конечно, понесла. Всем видно: если у тебя союз с Турцией, то ты побеждаешь. А если союз с Россией – ты проигрываешь», - указал Фельгенгауэр.
По его мнению, Россия утратила решающий голос на Южном Кавказе. «Турция туда вошла, и не России это решать, чтобы ее туда не пустить. А с Турцией приходится договариваться», - добавил эксперт.
Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош в свою очередь призвал не делать поспешных выводов.
«Кремль уже объяснил, что создание российско-турецкого центра никакого отношения к миротворческой операции не имеет. Нам нужно придерживаться документа, который был подписан главами России, Армении и Азербайджана и который предусматривает проведение миротворческой операции силами России. Никаких других сил на территории Карабаха быть не должно», - подчеркнул он в эфире НСН.
Бартош напомнил, почему Россия не принимала участие в конфликте. «ОДКБ в эту операцию не вмешивалось, поскольку агрессии против Армении, члена ОДКБ, не было. А Нагорный Карабах частью Армении не является», - сказал он.
Тем не менее, по его словам, уничтожение российского вертолета нанесло удар по имиджу России.
«Вертолет был сбит, и реакция оказалась довольно сдержанной, это очевидно», - заметил эксперт.
Вечером 9 ноября Азербайджан сбил российский военный вертолет Ми-24 на юге Армении, причём вне зоны боевых действий. Два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. Вскоре в Баку заявили, что вертолет сбили по ошибке, власти извинились и предложили выплатить компенсацию.
Спустя несколько часов после этого лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и решили ввести российских миротворцев в зону конфликта.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что Россия оказалась проигравшей стороной после заключения мира в Нагорном Карабахе.
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