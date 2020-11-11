«С Турцией - победа, с Россией - поражение». Подведены итоги войны в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва создадут совместный центр в Нагорном Карабахе, который будет следить за режимом прекращения огня. Также, по словам Эрдогана, Турция «совместно с Россией займет свое место среди миротворцев в Карабахе».

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН заявил, что Россия после заключения мира в Карабахе понесла репутационные потери.

«Конечно, понесла. Всем видно: если у тебя союз с Турцией, то ты побеждаешь. А если союз с Россией – ты проигрываешь», - указал Фельгенгауэр.

По его мнению, Россия утратила решающий голос на Южном Кавказе. «Турция туда вошла, и не России это решать, чтобы ее туда не пустить. А с Турцией приходится договариваться», - добавил эксперт.