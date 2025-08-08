Козырная карта: Кому Израиль передаст руководство Газой
Израиль рассчитывает на Саудовскую Аравию и страны Персидского залива в вопросе управления Газой, заявил НСН экс-посол Израиля в России Цви Маген.
ХАМАС использует заложников как козырную карту, а по факту Израиль может завершить операцию в Газе за один день, рассказал НСН экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген.
Власти Израиля приняли решение об оккупации города Газа, сообщает Axios со ссылкой на источники. По данным Axios, президент США Дональд Трамп не возражает против расширения операции Израиля в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет взять под военный контроль весь Сектор Газа, сообщает Reuters. Он отметил, что в дальнейшем Израиль намерен передать территорию арабским силам, которые будут управлять ею. Каким именно — политик не уточнил. Цви Маген объяснил, почему о таком сценарии заговорили только сейчас.
«Такой вариант не рассматривался до сих пор, так как боялись причинить ущерб заложникам. Если начнется наступление, заложники могут погибнуть. Заложников ХАМАС использует как козырную карту. Но все понимают, что войну надо заканчивать, нельзя оставить победу за ХАМАС. Есть мнение, что нужно представителей ХАМАС оставить в той или иной степени в Газе, в виде руководства. Конечно, это серьезный международный спор. Чтобы убрать террористов оттуда, нужны военные операции. Если не считаться с заложниками, террористов можно быстро убрать. Это можно сделать за один день. Но там два миллиона населения, люди будут использоваться как живой щит. Поэтому операция идет осторожнее», - пояснил он.
Он также рассказал, как Израиль представляет дальнейшую судьбу «анклава».
«Израиль не собирается оставаться в Газе, он проведет операцию на уничтожение присутствия ХАМАС. А руководство анклавом будет передано в любые межгосударственные руки. Речь идет о совместном региональном руководстве. Израиль рассчитывает на Саудовскую Аравию, страны Персидского залива», - добавил собеседник НСН.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог согласиться на перемирие в секторе Газа в апреле прошлого года, но не пошел на это ради своего политического выживания. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на данные источников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия и Казахстан начали строительство АЭС в поселке Улькен
- Экономист: Перемирие с Украиной спасёт Россию от рецессии
- Кабмин списал долги по бюджетным кредитам 12 регионам на 29 млрд рублей
- Козырная карта: Кому Израиль передаст руководство Газой
- Над Иркутской областью пролетел яркий астероид
- Орбан призвал европейских лидеров не «дуться» и провести встречу с Путиным
- Психиатр призвал не лишать прав всех водителей с аутизмом
- «Я против запретов!»: Бизнесмен Рыбаков пообещал не удалять альбомы Инстасамки и Шнурова
- «70 концертов в год!»: Продюсер REFLEX отказался мерить популярность корпоративами
- В Москве двое неизвестных похитили из почтового отделения 4,8 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru