«Украинский» сценарий: США предрекли раскол после президентских выборов
Профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев в эфире НСН предположил, чем может закончиться голосование на президентских выборах в США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен процессом голосованием по почте, и считает, что его оппонент Джо Байден сможет победить только в случае фальсификации голосов. В этом случае он отказался гарантировать мирную передачу власти своему сопернику. Трамп ранее не раз выражал мнение о том, что итоги выборов в случае голосования по почте будут сфальсифицированы.
Профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев рассказал в эфире НСН, что в числе наиболее вероятных вариантов развития событий после выборов наиболее возможен раскол по примеру Украины – когда несколько областей страны не признали выбранного президента.
«В современных Соединенных Штатах возможно, в принципе, все. Я бы поставил на украинский сценарий – отделение от федерального правительства нескольких штатов. Причем на сегодняшний момент отделиться могут как протрамповские, так и продемократические штаты. Более того, на начальном этапе пандемии идеи создать внутренние союзы штатов по атлантическому и тихоокеанскому побережью не просто обсуждались, а почти реализовались. То есть какая-то организационная основа для украинского варианта в США вполне присутствует», - отметил он.
Собеседник НСН объяснил, что Трамп за время своего срока не смог увеличить разрыв среди своих сторонников и американцев, поддерживающих демократическую парию, что может стоить ему президентского кресла на предстоящих выборах.
«Мнения меняются очень быстро. Американское общественное мнение не демонстрирует на сегодняшний момент четкой тенденции. Трампу не удалось сформировать четкой тенденции в свою пользу за первый президентский срок. Система манипуляций на выборах в целом в пользу демократов. Они из манипулятивного характера голосования по почте, дистанционных методов извлекут, скорее всего, больше, чем Трамп. На прошлых выборах в ключевых штатах преимущество Трампа было очень незначительным. Сегодня общественное мнение складывается таким образом, что он это преимущество может потерять. Пока некоторые плюсы есть у Байдена, главная задача которого – дожить до предстоящих выборов и до дня, когда он будет провозглашен президентом. Потом можно будет уходить в отставку и передавать власть вице-президенту. Но пока что с уверенностью предсказать исход выборов никто не готов», - добавил он.
Ранее тележурналист Владимир Познер заявил, что если Дональд Трамп проиграет на грядущих выборах главы государства, то он будет бороться за то, чтобы не допустить своего соперника Джо Байдена в Белый дом.
«Его избрание в 2016-м году привело к разрыву в самом американском обществе. И если на выборах 3 ноября Трамп проиграет (а я считаю, что это вполне возможно), то последствия предсказать я не могу. Но я не удивлюсь, если начнется даже некоторое вооруженное движение, чтобы не допустить, скажем, Байдена в Белый дом», - сказал Познер в интервью KP.Ru.
По словам собеседника издания, в США сейчас накопилось столько социальных противоречий, в том числе по отношению к чернокожим, что они вылились в уличные беспорядки, которые он сравнил с ситуацией перед Гражданской войной 1860 года.
Выборы президента США состоятся 3 ноября. Главным соперником Трампа является кандидат от Демпартии Джо Байден, сторонники которого призывают голосовать по почте.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 595 / сут.
Умерли
19 948+149 / сут.
Выздоровели
930 тыс.+6 130 / сут.
- Лукашенко ответил на обвинения в тайной инаугурации
- Хурму назвали опасным продуктом в рационе
- Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тулой
- В Москве впервые с июня выявлено более тысячи зараженных COVID-19
- Греф объяснил значение нового логотипа Сбербанка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru