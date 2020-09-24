«Украинский» сценарий: США предрекли раскол после президентских выборов

Профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев в эфире НСН предположил, чем может закончиться голосование на президентских выборах в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен процессом голосованием по почте, и считает, что его оппонент Джо Байден сможет победить только в случае фальсификации голосов. В этом случае он отказался гарантировать мирную передачу власти своему сопернику. Трамп ранее не раз выражал мнение о том, что итоги выборов в случае голосования по почте будут сфальсифицированы.

Профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев рассказал в эфире НСН, что в числе наиболее вероятных вариантов развития событий после выборов наиболее возможен раскол по примеру Украины – когда несколько областей страны не признали выбранного президента.

«В современных Соединенных Штатах возможно, в принципе, все. Я бы поставил на украинский сценарий – отделение от федерального правительства нескольких штатов. Причем на сегодняшний момент отделиться могут как протрамповские, так и продемократические штаты. Более того, на начальном этапе пандемии идеи создать внутренние союзы штатов по атлантическому и тихоокеанскому побережью не просто обсуждались, а почти реализовались. То есть какая-то организационная основа для украинского варианта в США вполне присутствует», - отметил он.

Собеседник НСН объяснил, что Трамп за время своего срока не смог увеличить разрыв среди своих сторонников и американцев, поддерживающих демократическую парию, что может стоить ему президентского кресла на предстоящих выборах.

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«Мнения меняются очень быстро. Американское общественное мнение не демонстрирует на сегодняшний момент четкой тенденции. Трампу не удалось сформировать четкой тенденции в свою пользу за первый президентский срок. Система манипуляций на выборах в целом в пользу демократов. Они из манипулятивного характера голосования по почте, дистанционных методов извлекут, скорее всего, больше, чем Трамп. На прошлых выборах в ключевых штатах преимущество Трампа было очень незначительным. Сегодня общественное мнение складывается таким образом, что он это преимущество может потерять. Пока некоторые плюсы есть у Байдена, главная задача которого – дожить до предстоящих выборов и до дня, когда он будет провозглашен президентом. Потом можно будет уходить в отставку и передавать власть вице-президенту. Но пока что с уверенностью предсказать исход выборов никто не готов», - добавил он.

Ранее тележурналист Владимир Познер заявил, что если Дональд Трамп проиграет на грядущих выборах главы государства, то он будет бороться за то, чтобы не допустить своего соперника Джо Байдена в Белый дом.

«Его избрание в 2016-м году привело к разрыву в самом американском обществе. И если на выборах 3 ноября Трамп проиграет (а я считаю, что это вполне возможно), то последствия предсказать я не могу. Но я не удивлюсь, если начнется даже некоторое вооруженное движение, чтобы не допустить, скажем, Байдена в Белый дом», - сказал Познер в интервью KP.Ru.

По словам собеседника издания, в США сейчас накопилось столько социальных противоречий, в том числе по отношению к чернокожим, что они вылились в уличные беспорядки, которые он сравнил с ситуацией перед Гражданской войной 1860 года.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Главным соперником Трампа является кандидат от Демпартии Джо Байден, сторонники которого призывают голосовать по почте.

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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:Джо БайденДональд ТрампПрезидент США
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