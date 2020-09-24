«Украинский» сценарий: США предрекли раскол после президентских выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен процессом голосованием по почте, и считает, что его оппонент Джо Байден сможет победить только в случае фальсификации голосов. В этом случае он отказался гарантировать мирную передачу власти своему сопернику. Трамп ранее не раз выражал мнение о том, что итоги выборов в случае голосования по почте будут сфальсифицированы.

Профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев рассказал в эфире НСН, что в числе наиболее вероятных вариантов развития событий после выборов наиболее возможен раскол по примеру Украины – когда несколько областей страны не признали выбранного президента.

«В современных Соединенных Штатах возможно, в принципе, все. Я бы поставил на украинский сценарий – отделение от федерального правительства нескольких штатов. Причем на сегодняшний момент отделиться могут как протрамповские, так и продемократические штаты. Более того, на начальном этапе пандемии идеи создать внутренние союзы штатов по атлантическому и тихоокеанскому побережью не просто обсуждались, а почти реализовались. То есть какая-то организационная основа для украинского варианта в США вполне присутствует», - отметил он.

Собеседник НСН объяснил, что Трамп за время своего срока не смог увеличить разрыв среди своих сторонников и американцев, поддерживающих демократическую парию, что может стоить ему президентского кресла на предстоящих выборах.