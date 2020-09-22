Лавров: Россия не хочет видеть США в глубоком кризисе

Россия не хотела бы, чтобы США оказались в глубоком кризисе после ноябрьских выборов президента, заявил в интервью ТАСС глава МИД Сергей Лавров.

Министр обратил внимание, что одна из сторон может отказаться признавать результаты выборов. В частности, он привел в пример комментарии действующего президента США Дональда Трампа, который открыто обвиняет в подготовке фальсификации тех, кто будет подсчитывать избирательные бюллетени.