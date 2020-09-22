Лавров: Россия не хочет видеть США в глубоком кризисе
Россия не хотела бы, чтобы США оказались в глубоком кризисе после ноябрьских выборов президента, заявил в интервью ТАСС глава МИД Сергей Лавров.
Министр обратил внимание, что одна из сторон может отказаться признавать результаты выборов. В частности, он привел в пример комментарии действующего президента США Дональда Трампа, который открыто обвиняет в подготовке фальсификации тех, кто будет подсчитывать избирательные бюллетени.
Вместе с тем Лавров отметил, что Москва будет работать с любым руководством Соединенных Штатов, если оно будет избрано законно. Глава МИД также уточнил, что согласно американскому законодательству кандидат, набравший большее число голосов, может оказаться проигравшим.
«Но это американская проблема, конституция и законы», - резюмировал он.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Основным соперником Трампа является представитель Демократической партии Джо Байден.
Ранее Трамп говорил, что если после выборов президента США в стране начнутся беспорядки, их подавят за несколько минут.
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