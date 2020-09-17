Трамп: Американцы могут не узнать точных результатов выборов
Из-за рассылки избирателям по почте бюллетеней, которых они якобы не запрашивали, американцы могут никогда не узнать точные результаты президентских выборов. Об этом в своём «Твиттере» написал действующий глава государства Дональд Трамп.
Because of the new and unprecedented massive amount of unsolicited ballots which will be sent to voters, or wherever, this year, the Nov 3rd Election result may NEVER BE ACCURATELY DETERMINED, which is what some want. Another election disaster yesterday. Stop Ballot Madness! https://t.co/3SMAk9TC1a— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2020
По мнению Трампа, именно этого «некоторые» и добиваются. Он призвал прекратить ситуацию с рассылкой бюллетеней и голосовать на избирательных участках, как прежде.
Выборы президента США состоятся 3 ноября. Главным соперником Трампа является кандидат от Демпартии Джо Байден, сторонники которого призывают голосовать по почте.
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