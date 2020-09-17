Трамп: Американцы могут не узнать точных результатов выборов

Из-за рассылки избирателям по почте бюллетеней, которых они якобы не запрашивали, американцы могут никогда не узнать точные результаты президентских выборов. Об этом в своём «Твиттере» написал действующий глава государства Дональд Трамп.

По мнению Трампа, именно этого «некоторые» и добиваются. Он призвал прекратить ситуацию с рассылкой бюллетеней и голосовать на избирательных участках, как прежде.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Главным соперником Трампа является кандидат от Демпартии Джо Байден, сторонники которого призывают голосовать по почте.

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