Трамп: Американцы могут не узнать точных результатов выборов

По мнению Трампа, именно этого «некоторые» и добиваются. Он призвал прекратить ситуацию с рассылкой бюллетеней и голосовать на избирательных участках, как прежде.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Главным соперником Трампа является кандидат от Демпартии Джо Байден, сторонники которого призывают голосовать по почте.

