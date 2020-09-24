Познер раскрыл страшные последствия проигрыша Трампа на выборах
Тележурналист Владимир Познер заявил, что если действующий президент США Дональд Трамп проиграет на грядущих выборах главы государства, то он будет бороться за то, чтобы не допустить своего соперника Джо Байдена в Белый дом.
«Его избрание в 2016-м году привело к разрыву в самом американском обществе. И если на выборах 3 ноября Трамп проиграет (а я считаю, что это вполне возможно), то последствия предсказать я не могу. Но я не удивлюсь, если начнется даже некоторое вооруженное движение, чтобы не допустить, скажем, Байдена в Белый дом», - сказал Познер в интервью KP.Ru.
По словам собеседника издания, в США сейчас накопилось столько социальных противоречий, в том числе по отношению к чернокожим, что они вылились в уличные беспорядки, которые он сравнил с ситуацией перед Гражданской войной 1860 года.
«Я не ожидал, что Америка так разделится пополам, что может сложиться ситуация, похожая на ситуацию перед Гражданской войной 1860 года. Тогда из-за отношения к рабству Америка несколько штатов вышли из состава США, образовав свое государство и объявив войну остальным», - напомнил Познер.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что никакой мирной передачи власти после президентских выборов в ноябре 2020 года не будет.
«Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение», - пояснил Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме, выразив уверенность в том, что ему не придется уступать место Джо Байдену.
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