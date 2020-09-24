Новости за ночь: Трамп заявил, что мирной передачи власти в США не будет

Президент США Дональд Трамп заявил, что никакой мирной передачи власти после президентских выборов в ноябре 2020 года не будет.

«Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение», - пояснил Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме, выразив уверенность в том, что ему не придется уступать место Джо Байдену.