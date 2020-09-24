Новости за ночь: Трамп заявил, что мирной передачи власти в США не будет
Президент США Дональд Трамп заявил, что никакой мирной передачи власти после президентских выборов в ноябре 2020 года не будет.
«Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение», - пояснил Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме, выразив уверенность в том, что ему не придется уступать место Джо Байдену.
Трамп также высказал недовольство голосованием по почте, на котором настаивают демократы в связи с пандемией коронавируса, пишет «Свободная пресса».
США будут выбирать нового президента 3 ноября 2020 года. От республиканцев на выборы выдвинут Дональд Трамп, его соперником от демократов стал Джо Байден, сообщает РЕН ТВ.
Президент США Дональд Трамп ранее резко раскритиковал своего главного соперника на предстоящих выборах главы государства от демократов. Он назвал Байдена тупицей. Недовольство Трампа вызвали высказывания оппонента, которые он назвал «антипрививочной риторикой».
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