«Удовлетворительный» результат Эрдогана. В России прогнозируют новые отношения со старым президентом Турции
Победа Эрдогана в России должна вызывать удовлетворение, считают в Совфеде. И если в Москве не сомневаются в политике Анкары по поводу вступления Швеции в НАТО, то в Турции предполагают новый поворот в событиях.
Реджеп Тайип Эрдоган вновь занял пост президента Турции на очередной, пятилетний, срок. Трансляцию церемонии вели турецкие СМИ 3 июня, в субботу.
«Как президент я буду защищать существование и независимость государства, неделимую целостность родины и нации, безоговорочный и безусловный суверенитет нации», — приводит слова Эрдогана на церемонии в парламенте газета Habertürk.
На новом сроке на посту президента Реджеп Тайип Эрдоган должен будет вытащить страну из экономического кризиса и сбить напряженность в отношениях с рядом стран, заявил турецкий политолог Икбаль Дюрре в беседе с НСН.
«Основная проблема, которая стоит перед Эрдоганом, это экономическая. Надо вытащить страну из экономического кризиса, который еще больше усложнился после землетрясений. Инфляция в стране очень большая, только по официальным данным – 60%. Эрдоган ведет переговоры с бывшим министром экономики, при котором экономика была в Турции на уровне. Появилась информация, что Эрдоган хочет вернуть его в свою команду. Самым определяющим моментом будет, если он будет ставки менять. Он их не поднимает, против этого, а доллар растет, лира падает. Есть информация, что он может впервые поднять ставку до 20%, это будет принципиальным решением для него», - отметил Дюрре.
Одним из важных решений Эрдогана во внешней политике станет «выдача пропуска» в НАТО для Швеции, считает турецкий политолог. Однако, с ним не соглашается востоковед Евгений Сатановский. Он считает, Эрдоган блокирует Швеции возможность вступить в НАТО. Об этом российский специалист заявил в интервью НСН.
«Турция пошлет подальше заявку Швеции вне зависимости от того, что ей обещают. Я не вижу желания Эрдогана помогать шведам, американцам. Никакого единства альянса давно нет! Турки и венгры воевать с нами не будут. Какое же это единство? Они уже об этом сказали. Если бы был проигравший на выборах в Турции Кемаль Кылычдароглу, то да, а с Эрдоганом не будет этого», - сказал собеседник НСН.
После победы на выборах президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган доведет до конца крупные совместные проекты с Россией, выразил уверенность в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
«Этот результат мы должны воспринимать с удовлетворением, серьезных изменений в отношениях России и Турции не будет, а они неплохо складываются последний десяток лет. То, что Эрдоган выиграл, и нам понятна его политика - это хорошо, потому что в ином случае мы бы думали, как оно будет? Как будет вести себя старый президент, мы знаем, нас эта политика удовлетворяет», - сказал Цеков.
Ранее экономист Александр Разуваев в разговоре с NEWS.ru заявил, что после победы Тайипа Эрдогана товарооборот между Россией и Турцией продолжит расти. Это, по его словам, повлечет за собой снижение ключевой ставки турецкий лиры, а вместе с ней и стоимости путевок на местные курорты.
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