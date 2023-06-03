«Удовлетворительный» результат Эрдогана. В России прогнозируют новые отношения со старым президентом Турции

«Как президент я буду защищать существование и независимость государства, неделимую целостность родины и нации, безоговорочный и безусловный суверенитет нации», — приводит слова Эрдогана на церемонии в парламенте газета Habertürk.

На новом сроке на посту президента Реджеп Тайип Эрдоган должен будет вытащить страну из экономического кризиса и сбить напряженность в отношениях с рядом стран, заявил турецкий политолог Икбаль Дюрре в беседе с НСН.

«Основная проблема, которая стоит перед Эрдоганом, это экономическая. Надо вытащить страну из экономического кризиса, который еще больше усложнился после землетрясений. Инфляция в стране очень большая, только по официальным данным – 60%. Эрдоган ведет переговоры с бывшим министром экономики, при котором экономика была в Турции на уровне. Появилась информация, что Эрдоган хочет вернуть его в свою команду. Самым определяющим моментом будет, если он будет ставки менять. Он их не поднимает, против этого, а доллар растет, лира падает. Есть информация, что он может впервые поднять ставку до 20%, это будет принципиальным решением для него», - отметил Дюрре.