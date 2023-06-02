«Помириться с Турцией любой ценой»: Зачем Пашинян едет в Анкару
Армянский премьер придерживается своей политической линии, поэтому грядущая поездка на инаугурацию Эрдогана вполне объяснима, рассказал НСН Грант Микаэлян.
Во внешней политике премьер-министра Никола Пашиняна нет ничего удивительного - он продолжает гнуть свою линию, несмотря на массовое недовольство и несогласие среди народа. Об этом в беседе с НСН заявил экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу, 3 июня, отправится в Анкару на инаугурацию президента Турции Тайипа Эрдогана. Ранее он также заявил, что в украинском конфликте Армения не является сторонником России. Таким образом он дал понять Западу позицию Еревана в этом вопросе.
«Что касается политики Пашиняна, то она нацелена на примирение с Турцией любой ценой, в том числе на условиях Анкары. И он эту политику реализует, так что в этом смысле это лишь продолжение его политической линии», - сказал он.
Общество оценивает идею примирения Армении и Турции преимущественно негативно.
«В целом политика по примирению с Турцией в обществе воспринимается негативно. Порядка 70-80% населения против этого. А среди приоритетных стран, с кем нужно улучшать отношения, в Армении видят Россию, Францию, США, Иран и Китай. Но приоритеты внешней политики определяют власти, они их и реализуют», - добавил эксперт.
Микаэлян отметил, что Турция не прекращает поддержку Азербайджана по сей день. Более того, несколько месяцев назад страны провели совместные учения, в ходе которых отрабатывался сценарий нападения на соседнюю страну.
«Эрдоган и сейчас продолжает помогать Алиеву. Поставляет оружие, оказывает дипломатическую поддержку, Турция и Азербайджан регулярно проводят совместные военные учения. В Каспии два месяца назад проходили учения, где отрабатывалось вероятное нападение на Армению. Ну и так далее», - рассказал он.
Комментируя ухудшение отношений между Москвой и Ереваном, собеседник отметил «отстраненность» России в карабахском вопросе и «скромные результаты» на Украине. Эти факторы дали Пашиняну «зеленый» свет на более свободную политику, при которой Армения бы не зависела от России.
«Тенденция на ухудшение налицо. И вызвана она, в том числе, и отстраненностью России во всех эпизодах атаки Азербайджана на Армению; и, мягко говоря, скромные результаты России в Украине. Соответственно, это все приводит к тому, что эти оценки становятся более скептичными, и, возможно, поэтому Пашинян почувствовал, что может действовать более открыто ближе к тому, к кому бы он хотел. И общественное мнение сдвинулось, и Россия не демонстрирует какой-то активной понятной позиции по отношению к ситуации на южном Кавказе, и поэтому Пашинян стал действовать более активно и открыто», - подытожил Микаэлян.
Ранее директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в разговоре с НСН заявил, что признание Карабаха азербайджанской территорией вызовет негативные настроения в Армении, но в целом пройдет бесследно для нынешней власти.
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