«Помириться с Турцией любой ценой»: Зачем Пашинян едет в Анкару

Во внешней политике премьер-министра Никола Пашиняна нет ничего удивительного - он продолжает гнуть свою линию, несмотря на массовое недовольство и несогласие среди народа. Об этом в беседе с НСН заявил экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу, 3 июня, отправится в Анкару на инаугурацию президента Турции Тайипа Эрдогана. Ранее он также заявил, что в украинском конфликте Армения не является сторонником России. Таким образом он дал понять Западу позицию Еревана в этом вопросе.