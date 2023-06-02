«Эрдогана кинут»: Сатановский не верит в передачу истребителей F-16 Турции

Накануне обозреватель Майкл Рубин в статье для 19FortyFive выразил мнение, что если президент Соединенных Штатов Джо Байден разрешит передачу истребителей F-16 Турции ради принятия Швеции в НАТО, то Вашингтон рискует подорвать единство альянса.

«Турция пошлет подальше заявку Швеции вне зависимости от того, что ей обещают. Я не вижу желания Эрдогана помогать шведам, американцам. Никакого единства альянса давно нет! Турки и венгры воевать с нами не будут. Какое же это единство? Они уже об этом сказали. Если бы был проигравший на выборах в Турции Кемаль Кылычдароглу, то да, а с Эрдоганом не будет этого. Да и насчет вот этих обещаний: им же все равно ничего не дадут, даже если Эрдоган десять тысяч раз одобрит вступление Швеции в НАТО. Его все равно кинут. Как с Финляндией будет. Кинут, кинут, и он это знает», - сказал собеседник НСН.



Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом считает, что Турция должна получить модернизированные американские истребители F-16, потому что это важно для обороноспособности НАТО. При этом он не уточнил, считают ли Штаты допустимым, может ли Турция в перспективе ожидать от Вашингтона более новые истребители F-35, сообщает «Радиоточка НСН».

