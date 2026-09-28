Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова

В решении Совета ЕС говорится, что в число организаций, против которых введены санкции, вошли Московский городской комитет по туризму, а также детские и молодёжные спортивные лагеря России и КНДР.

«На лиц, включённых в список... распространяется запрет на продажу активов... Кроме того, на физических лиц распространяется запрет на поездки, запрещающий им въезд или транзит через территории ЕС», - говорится в сообщении.

Ранее Евросоюз продлил до 22 сентября 2029 года санкции в отношении более чем трёх тысяч физических и юридических лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

