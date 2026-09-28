Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова
Евросоюз объявил о введении санкций против 10 физических лиц и 17 организаций из-за конфликта на Украине. Как сообщает RT, в «чёрный» список попал глава Татарстана Рустам Минниханов.
В решении Совета ЕС говорится, что в число организаций, против которых введены санкции, вошли Московский городской комитет по туризму, а также детские и молодёжные спортивные лагеря России и КНДР.
«На лиц, включённых в список... распространяется запрет на продажу активов... Кроме того, на физических лиц распространяется запрет на поездки, запрещающий им въезд или транзит через территории ЕС», - говорится в сообщении.
Ранее Евросоюз продлил до 22 сентября 2029 года санкции в отношении более чем трёх тысяч физических и юридических лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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