«Вытащить страну!»: От Эрдогана ждут повышения ставок и снятия напряжения
Турецкий политолог Икбаль Дюрре заявил НСН, что Эрдоган впервые может поднять ключевую ставку и попытаться наладить отношения с Сирией, а также, скорее всего, «возьмет» Швецию в НАТО.
На новом сроке на посту президента Реджеп Тайип Эрдоган должен будет вытащить страну из экономического кризиса и сбить напряженность в отношениях с рядом стран, заявил турецкий политолог Икбаль Дюрре в беседе с НСН.
Реджеп Тайип Эрдоган официально признан победителем президентских выборов в Турции. По данным ЦИК, Эрдоган набрал 52,18%, а его главный соперник, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 47, 82%. Дюрре перечислил основные задачи переизбранного президента.
«Основная проблема, которая стоит перед Эрдоганом, это экономическая. Надо вытащить страну из экономического кризиса, который еще больше усложнился после землетрясений. Инфляция в стране очень большая, только по официальным данным – 60%. Эрдоган ведет переговоры с бывшим министром экономики, при котором экономика была в Турции на уровне. Появилась информация, что Эрдоган хочет вернуть его в свою команду. Самым определяющим моментом будет, если он будет ставки менять. Он их не поднимает, против этого, а доллар растет, лира падает. Есть информация, что он может впервые поднять ставку до 20%, это будет принципиальным решением для него», - отметил Дюрре.
Политолог отметил, что и во внешней политике Турции начнется новый этап, который снимет излишнюю напряженность в отношениях с рядом стран, включая Сирию.
«Конечно, внешняя политика тоже очень важна. Мне кажется, что именно поэтому генсек НАТО прибудет в Турцию на днях. Есть важный вопрос вхождения Швеции в НАТО. Во внешней политике будут какие-то серьезные шаги в новом периоде, которые будут отличаться от того, что было до выборов. Например, сразу же после выборов Эрдоган поговорил с президентом Египта, до этого отношения были очень плохие между странами. Вторым шагом, скорее всего, будет то, что Турция разрешит вступление Швеции в НАТО. Также сирийский вопрос будет поднят, до этого Асад не хотел с Эрдоганом встречаться при посредничестве России, а теперь все может измениться, когда Эрдогана выбрали еще раз. Диалог уже начался на уровне министров обороны. Асад и Эрдоган начнут общаться. В западном направлении напряженность спадет, например, в отношениях с Грецией тоже», - рассказал собеседник НСН.
Ранее член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «Радиоточке НСН», что после победы на выборах президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган доведет до конца крупные совместные проекты с Россией.
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