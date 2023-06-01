«Вытащить страну!»: От Эрдогана ждут повышения ставок и снятия напряжения

На новом сроке на посту президента Реджеп Тайип Эрдоган должен будет вытащить страну из экономического кризиса и сбить напряженность в отношениях с рядом стран, заявил турецкий политолог Икбаль Дюрре в беседе с НСН.

Реджеп Тайип Эрдоган официально признан победителем президентских выборов в Турции. По данным ЦИК, Эрдоган набрал 52,18%, а его главный соперник, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 47, 82%. Дюрре перечислил основные задачи переизбранного президента.