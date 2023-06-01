Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в альянсе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что посетит Турцию в ближайшее время, чтобы обсудить вопрос вступления Швеции в альянс. Об этом он рассказал на неформальной встрече глав МИД стран НАТО в Норвегии.

Он отметил, что точная дата такого визита еще не выбрана.

По сообщениям СМИ, 29 мая президент США Джо Байден обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом этот же вопрос.

Эрдоган: Турция не готова к вступлению Швеции в НАТО

Накануне соссекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что считает Швецию готовой к вступлению в Североатлантический альянс. Глава Госдепа провел переговоры с руководителем МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Они подчеркнули важность единства НАТО.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм контактирует с Анкарой по вопросу вступления в НАТО, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: nato.int
ТЕГИ:ШвецияТурцияНАТО

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