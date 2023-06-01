Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в альянсе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что посетит Турцию в ближайшее время, чтобы обсудить вопрос вступления Швеции в альянс. Об этом он рассказал на неформальной встрече глав МИД стран НАТО в Норвегии.

Он отметил, что точная дата такого визита еще не выбрана.

По сообщениям СМИ, 29 мая президент США Джо Байден обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом этот же вопрос.