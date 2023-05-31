Песков: Эрдоган встретится с Путиным после своей инаугурации
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о планирующейся встречи президента Росии Владимира Путины и президента Турции Тайипа Эрдогана.
По его словам, двусторонняя встреча состоится после инаугурации турецкого лидера. Песков отметил, что формат и место встречи пока не утверждены.
Накануне Эрдоган объявил, что достиг договорённости со своим российским коллегой Владимиром Путиным о поставке продовольствия через зерновой коридор в беднейшие страны. По его словам, идея получила одобрение во время последних телефонных переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский собирается посетить турецкого лидера после его инаугурации, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru