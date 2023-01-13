«Удовлетворить потребности Киева»: США начали массовую переброску танков в Польшу

США начали массовую переброску танков M-1 Abrams и БМП Bradley в Польшу и Латвию, сообщает агентство Reuters.

Уточняется, что американские танки и боевые машины начали прибывать еще в среду в голландский порт Флиссинген, чтобы позже направиться в Польшу и Литву в рамках усилий по укреплению восточного фланга НАТО.

Курирующий операцию с американской стороны полковник Роберт Келлам заявил, что всего речь идет о 1250 единицах военной техники. Среди них - танки M-1 Abrams и боевые машины Bradley из 2-й бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии из Форт-Худа.

При этом в декабре США уже перебросили в Польшу около 700 боевых машин, в том числе танки Abrams.

США обещают усиливать свою поддержку Украине и отчасти делают это. Так, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби накануне заявил, что США намерены наилучшим образом удовлетворять потребности Украины при выделении военной помощи.