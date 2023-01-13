«Удовлетворить потребности Киева»: США начали массовую переброску танков в Польшу
Вашингтон усиливает восточный фланг НАТО и обещает отвечать потребностям Украины, но не спешит передавать Киеву обещанное вооружение.
США начали массовую переброску танков M-1 Abrams и БМП Bradley в Польшу и Латвию, сообщает агентство Reuters.
Уточняется, что американские танки и боевые машины начали прибывать еще в среду в голландский порт Флиссинген, чтобы позже направиться в Польшу и Литву в рамках усилий по укреплению восточного фланга НАТО.
Курирующий операцию с американской стороны полковник Роберт Келлам заявил, что всего речь идет о 1250 единицах военной техники. Среди них - танки M-1 Abrams и боевые машины Bradley из 2-й бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии из Форт-Худа.
При этом в декабре США уже перебросили в Польшу около 700 боевых машин, в том числе танки Abrams.
США обещают усиливать свою поддержку Украине и отчасти делают это. Так, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби накануне заявил, что США намерены наилучшим образом удовлетворять потребности Украины при выделении военной помощи.
«Соединенные Штаты продолжат предоставлять помощь для безопасности… наилучшим образом отвечая потребностям украинцев», - сказал он, комментируя возможность предоставления Киеву танков Abrams.
При этом представитель Белого дома подчеркнул, что на тот случай, если США будут не в состоянии удовлетворить потребности Киева, Вашингтон работает с союзниками и партнерами для предоставления необходимой поддержки.
О том, что Украине нужны тысячи танков от западных стран, и Киев хотел бы получить, в частности, танки Challenger, Abrams и Leopard, ранее заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко. По его словам, у Украины есть танки, однако ей нужно «лучше, чем то, с чем мы можем выйти сейчас». При этом он подчеркнул, что военная техника советских времен, имеющаяся у Киева, устарела.
Однако с танками на Западе не спешат, на днях экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор объяснил, что США и Германия боятся отдавать ВСУ танки Abrams и Leopard 2, которые российская армия может захватить в боях.
«Я думаю, они справедливо боятся, что их выставят на посмешище, а их техника не только будет уничтожена, но и во многих случаях захвачена», - отметил он.
Правительство Великобританиия уже подтвердило намерение предоставить Украине танки, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака.
Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что в рамках поддержки международной коалиции Варшава передаст Киеву роту танков Leopard.
Также Киев долгое время пытался добиться поставок кассетных артиллерийских боеприпасов от США, но получил отказ. При этом Вашингтон не спешит поставлять и дальнобойные ракеты ATACMS.
Как сообщало издание Politico, в Белом доме полагают, что их использование слишком опасно в контексте противостояния России, так как эти ракеты способны преодолеть расстояние до 300 километров. Однако именно эти боеприпасы, как сообщается в статье, в списке главных желаний Киева.
Но Украина продолжает требовать от США поставок ATACMS. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 31 декабря сообщил, что Киев надеется получить ракеты дальнего действия, танки и ударные беспилотники в 2023 году. Он также в шутливой форме отметил, что после ATACMS все задумаются о предоставлении Киеву авианосцев и атомных подводных лодок.
А 11 января советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что переговоры о предоставлении Украине ATACMS ведутся «очень интенсивно».
Несмотря на длительные рассуждения США о необходимости и возможности осуществления очередных поставок Киеву, Вашингтон не скрывает, что обеспокоен успехами российской армии в рамках СВО.
Так, советник Госдепартамента Дерек Шолле заявил, что деятельность ЧВК «Вагнер» вызывает беспокойство у властей США, в связи с чем Вашингтон ведет работу по нейтрализации ее деятельности.
«Мы знаем, что эта группа вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира, и мы обеспокоены этим. Вот почему мы работаем с правительством в Белграде, а также с остальным миром, чтобы нейтрализовать их деятельность», - сказал он.
Американская газета Politico в своем материале, опубликованном в понедельник, утверждала, что вашингтонская администрация активизирует сбор данных о деятельности ЧВК «Вагнер», в том числе якобы в Сербии и Центрально-Африканской Республике. Как утверждается в материале со ссылкой на сведения, полученные из дипломатической переписки, «должностные лица США все больше отслеживают передвижения и действия ЧВК за пределами Украины».
Накануне подразделения «Вагнера» взяли под контроль всю территорию Соледара, сообщил основатель группы Евгений Пригожин. На этом фоне Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже призвал усилить помощь Киеву.
США путем предоставления дополнительной военной помощи Украине, в том числе боевых машин пехоты Bradley и систем противовоздушной обороны, стремятся изменить нынешнюю динамику боевых действий на Украине. Об этом ранее заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Ииздание Politico со ссылкой на осведомленные источники 10 января сообщило, что США рассматривают возможность передачи Украине современных бронетранспортеров Stryker. По данным издания, бронетехника требуется для отражения якобы ожидающегося весной наступления российских сил.
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