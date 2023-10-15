Ударная «Хезболла». Ливанское движение может сыграть решающую роль в конфликте в секторе Газа
Внешние силы, включая ливанское движение «Хезболла» могут оказать решительное влияние на конфликт с сектора Газа.
Израиль планирует атаковать город Газу авиационными бомбами JDAM и полностью уничтожить его, сообщил на платформе Substack американский журналист-расследователь Сеймур Херш. Если атака будет одобрена, она случится 15 или 16 октября.
Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин провел переговоры со своим коллегой из Израиля, указав на важность следования «закону войны» на фоне ухудшающегося гуманитарного кризиса в секторе Газа, сообщает Пентагон.
Речь также идет об обязательствах по защите гражданских лиц. Руководитель американского военного ведомства отметил приверженность США продолжению поддержки Израиля.
Участниками конфликта в секторе Газа в той или иной мере становятся новые силы: Иран и ливанская шиитская организация «Хезболла».
В воскресенье стало известно, что Иран направил через ООН послание Иерусалиму о том, что не хочет дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта и будет вынужден вмешаться в случае начала наземной операции в секторе Газа, сообщает Axios.
А «Хезболла» 8 октября обстреляла ракетами и минометными снарядами израильские позиции вблизи ферм Шебаа — спорной территории, на которую притязают одновременно Израиль, Ливан и Сирия.
По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, положение и безопасность Израиля в большой степени зависят от действий ливанской организации «Хезболла», на счету которой, по некоторым оценкам, 80 000 крылатых ракет и большое число самонаводящихся дронов, сообщил в Telegram-канале 15 октября.
«Если она («Хезболла» – прим.НСН) вступит в полноценные военные действия, весь север и центр страны окажутся под угрозой. По оценке бывшего советника премьера Израиля по национальной безопасности, если «Хезболла» откроет второй фронт на севере, это станет угрозой для самого существования Израиля. Насколько можно судить, действия «Хезболлы» будут напрямую зависеть от масштабов и жестокости действий ЦАХАЛ в секторе Газа», - предупредил российский политик.
Ранее Столтенберг предостерег Иран и «Хезболлу» от вмешательства в конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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