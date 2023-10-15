Ударная «Хезболла». Ливанское движение может сыграть решающую роль в конфликте в секторе Газа

В воскресенье стало известно, что Иран направил через ООН послание Иерусалиму о том, что не хочет дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта и будет вынужден вмешаться в случае начала наземной операции в секторе Газа, сообщает Axios.

А «Хезболла» 8 октября обстреляла ракетами и минометными снарядами израильские позиции вблизи ферм Шебаа — спорной территории, на которую притязают одновременно Израиль, Ливан и Сирия.

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, положение и безопасность Израиля в большой степени зависят от действий ливанской организации «Хезболла», на счету которой, по некоторым оценкам, 80 000 крылатых ракет и большое число самонаводящихся дронов, сообщил в Telegram-канале 15 октября.