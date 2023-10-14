Армия Израиля ударила по позициям «Хезболлы» в Ливане
14 октября 202303:53
Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по объекту движения «Хезболлах» на юге Ливана. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале военных.
«ЦАХАЛ нанес удары по террористической цели "Хезболла" ... в ответ на проникновение неопознанных воздушных объектов в Израиль и обстрел беспилотника», — указано в публикации.
Израильские военные подчеркнули, что перехватили воздушный объект и огонь по дрону.
Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны Израиля перехватили две «неопознанные цели» в небе в районе Хайфы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru