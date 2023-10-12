Столтенберг предостерег Иран и «Хезболлу» от вмешательства в конфликт

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что враждебно настроенные по отношению к Израилю страны или организации, могут попытаться получить преимущество на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости.

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На пресс-конференции по итогам заседания министров обороны альянса в Брюсселе он указал, что имеет ввиду Иран и ливанское движение «Хезболлу», и предостерёг их от вмешательства в палестино-израильский конфликт.

«Послание заключается в том, что они не должны пытаться воспользоваться ситуацией», - подчеркнул генсек.

Столтенберг добавил, что с целью не допустить дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке были размещены дополнительные силы США.

Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен пытаться сдерживать любую возможную агрессию против Израиля на фоне обострения напряженности в зоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: nato.int
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