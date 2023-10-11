«Тяжелая война»: Назван худший сценарий развития конфликта Израиля и Палестины

Израиль может начать масштабную наземную операцию с целью полной оккупации Газы, заявил политолог, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его словам, такой сценарий станет худшим развитием ситуации, так как страна втянется в очень тяжелую войну с огромными потерями.

«Если посмотреть на карту, то Газа — это один плотно застроенный город, и боевые действия в таких условиях очень затратны», - передает NEWS.ru.

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7 октября Израиль подвергся беспрецедентному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа, ХАМАС, выпустило более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки представителей ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

После этого армия обороны Израиля сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израиль продолжает наносить удары по Газе, передает «Радиоточка НСН».

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