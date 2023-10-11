«Тяжелая война»: Назван худший сценарий развития конфликта Израиля и Палестины

Израиль может начать масштабную наземную операцию с целью полной оккупации Газы, заявил политолог, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его словам, такой сценарий станет худшим развитием ситуации, так как страна втянется в очень тяжелую войну с огромными потерями.

«Если посмотреть на карту, то Газа — это один плотно застроенный город, и боевые действия в таких условиях очень затратны», - передает NEWS.ru.