«Хезболла» нанесла ракетный удар по Израилю

Ранее вечером армия Ливана подтвердила обстрел приграничных районов на юге страны, говорится в сообщении силовиков в соцсети Х. По неподтвержденной информации, атака пришлась на израильские базы Пранит и Авирим.

Ранее политолог Евгений Сатановский в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» допустил, что израильско-палестинский конфликт может закончиться ядерной войной.