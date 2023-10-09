«Хезболла» нанесла ракетный удар по Израилю
9 октября 202321:32
Ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетные удары по северу Израиля в ответ на гибель четырех своих бойцов при обстреле территории Ливана, пишет Reuters.
Ранее вечером армия Ливана подтвердила обстрел приграничных районов на юге страны, говорится в сообщении силовиков в соцсети Х. По неподтвержденной информации, атака пришлась на израильские базы Пранит и Авирим.
Ранее политолог Евгений Сатановский в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» допустил, что израильско-палестинский конфликт может закончиться ядерной войной.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru