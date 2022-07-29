«Удар по пленным!» Что стоит за атакой СИЗО в Еленовке

ВОПИЮЩАЯ ПРОВОКАЦИЯ

Первые сообщения о трагедии в Еленовки пришли в пятницу утром.

«Сегодня ночью киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация. По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования "Азов", нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS», - отмечалось в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что в результате удара, погибли не менее 40 и были ранены 75 украинских военнопленных. Позже число погибших возросло до 53-х. Кроме того были ранены восемь работников изолятора. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, всего там содержались 193 человека.

В Минобороны РФ назвали произошедшее «вопиющей провокацией» и свяхали атаку ВСУ с тем, что пленные начали давать показания.

«В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен», - считают в ведомстве.