«Удар по пленным!» Что стоит за атакой СИЗО в Еленовке
Американские РСЗО HIMARS все чаще используются Украиной, несмотря на предупреждениях России об ответных ударах по «центрам принятия решений».
Последняя рабочая неделя июля завершилась одним из самых кровавых инцидентов за время спецоперации на Украине.
В Минобороны РФ заявили об ударе ВСУ по СИЗО в поселке Еленовка, в результате которого погибли более 50 человек, большинство из которых военнопленные.
По данным российской стороны, удар был нанесен из американской РСЗО HIMARIS, при этом в Киеве отвергают причастность к удару по колонии в ДНР.
ВОПИЮЩАЯ ПРОВОКАЦИЯ
Первые сообщения о трагедии в Еленовки пришли в пятницу утром.
«Сегодня ночью киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация. По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования "Азов", нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS», - отмечалось в сообщении Минобороны РФ.
В ведомстве сообщили, что в результате удара, погибли не менее 40 и были ранены 75 украинских военнопленных. Позже число погибших возросло до 53-х. Кроме того были ранены восемь работников изолятора. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, всего там содержались 193 человека.
В Минобороны РФ назвали произошедшее «вопиющей провокацией» и свяхали атаку ВСУ с тем, что пленные начали давать показания.
«В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен», - считают в ведомстве.
Со своей стороны глава ДНР Денис Пушилин указал на боевиков националистического батальона «Азов», уничтоженных при атаке.
«Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности, "Азова", которые начали давать показания. Показаний достаточно много, часть из них вышла в публичное поле, еще больше зафиксировано нашими следственными органами», - сказал Пушилин в эфире Первого канала
Как отметил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, «они (Украина – прим. НСН) знали точно, где они (пленные – прим. НСН ) содержатся и в каком месте».
Между тем, в Киеве отрицают причастность к удару по Еленовке. Украинские военные утверждают, что удар по СИЗО нанесли российские военные, чтобы скрыть следы пыток и убийств военнопленных, пишет «Лента.ру».
Со своей стороны, бывший командир «Азова» Андрей Билецкий написал в Telegram, что «объявляет охоту на кажого причастного к массовому убийству».
АТАКА НА МОСТ И ЖЕНА ПРЕЗИДЕНТА
Это уже не первый инцидент, связанный с обстрелом территорий республик Донбасса ракетными системами залпового огня HIMARIS.
В частности, 20 июля сообщалось об ударе из этой РСЗО по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне.
В этот же день в Пентагоне сообщили, что США и союзники передали Украине 12 РСЗО HIMARS,, но это еще не все.
«На сегодняшний день мы передали Украине 12 HIMARS. Это часть из более, чем 20, которые обещаны Соединенными Штатами и нашими союзниками», - сказал журналистам председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
Со своей стороны, министр обороны США Ллойд Остин сказал, что в Вашингтоне размышляют о том, чтобы передать Киеву снаряды для HIMARS дальностью более 80 км.
Незадолго до этого жена президента Украины Елена Зеленская, выступая в конгрессе США, попросила о выделение ее стране оружия, в частности, систем ПВО.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в теории HIMARS могут «добить до Москвы», однако усомнился, что США передадут Украине столь дальнобойные ракеты.
24 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев ожидает поставку до 30 реактивных систем залпового огня HIMARS и семейства MLRS из США. По его словам, соответствующее решение приняли американские конгрессмены.
Между тем, в начале июня на фоне поставок США РСЗО HIMARS, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил об ответном ударе «по центрам принятия решений», упомянув при этом всадников Апокалипсиса.
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