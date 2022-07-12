Минами по АЭС, ракетой по квартирам: Украина ударила по Донбассу

Приказ президента Украины Владимира Зеленского об «отвоевывании» юга страны в ходе российской спецоперации «принят» к исполнению, однако ВСУ продолжают получать жесткий отпор.

Ранее РИА Новости со ссылкой на главу военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева сообщило, что в ночь на 12 июля ВСУ ударили по этому городу в Херсонской области оружием из США. По его словам, есть жертвы, десятки раненых, и сотни людей остались без крова.

По предварительным данным, обстрел велся из американских систем залпового огня HIMARS. При этом в Пентагоне не стали комментировать информацию об использовании оружия США в Новой Каховке. Отмечается, что ракеты попали в склады с минеральными удобрениями, после чего они сдетонировали. Леонтьев также рассказал, что в результате обстрела были повреждены жилые дома, больница и рынок. При этом, по заявлениям замглавы администрации области Кирилла Стремоусова, гидроэлектростанция в городе не пострадала.