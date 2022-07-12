Минами по АЭС, ракетой по квартирам: Украина ударила по Донбассу

Украина, еще не набрав миллион бойцов, уже пытается атаковать подконтрольные России южные территории. 


Приказ президента Украины Владимира Зеленского об «отвоевывании» юга страны в ходе российской спецоперации «принят» к исполнению, однако ВСУ продолжают получать жесткий отпор.

Ранее РИА Новости со ссылкой на главу военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева сообщило, что в ночь на 12 июля ВСУ ударили по этому городу в Херсонской области оружием из США. По его словам, есть жертвы, десятки раненых, и сотни людей остались без крова.

По предварительным данным, обстрел велся из американских систем залпового огня HIMARS. При этом в Пентагоне не стали комментировать информацию об использовании оружия США в Новой Каховке. Отмечается, что ракеты попали в склады с минеральными удобрениями, после чего они сдетонировали. Леонтьев также рассказал, что в результате обстрела были повреждены жилые дома, больница и рынок. При этом, по заявлениям замглавы администрации области Кирилла Стремоусова, гидроэлектростанция в городе не пострадала.

Больше оружия, больше людей: Украина собралась «отвоевывать» южные регионы

Позже Леонтьев сообщил об уничтожении ВСУ сотен квартир в Новой Каховке. По его словам, точное число жертв обстрелов пока неизвестно, но раненые продолжают поступать в медучреждения. Глава военно-гражданской администрации города также назвал нападение ВСУ на Новую Каховку «преступлением против мирного населения».

К тому же в ночь на 12 июля два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации города Энергодар. По данным источника, в помещении повреждена кровля и остекление, однако от удара никто не пострадал.

Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов подтвердил, что Украина предприняла попытку наступления в Запорожской области, но получила при этом жесткий отпор.

«Бессмысленная истерика» Зеленского: К чему приведут «мольбы» Украины о западном оружии

Также в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня рассказали, что ВСУ минувшей ночью после полуночи за 20 минут выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 122 миллиметра. Позже, уже в 1.10 ночи украинские войска вновь нанесли удары по этому району города, но уже пятью снарядами НАТО калибра 155 миллиметров.

Видимо, все атаки, произошедшие со стороны Украины минувшей ночью – это результат исполнения приказа Владимира Зеленского об «отвоевывании» юга страны. Так, 11 июля он призвал «отбить» юг Украины в ходе российской спецоперации и даже заявил, что для этого будет мобилизовано около миллиона человек.

В России не исключают подобного варианта развития событий, однако считают, что Киеву не удастся мобилизовать столько человек. Так, военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украина будет пытаться накопить оружие и мобилизовать людей для того, чтобы «отвоевать» юг страны в ходе спецоперации. По его мнению, ресурсы для этого найдутся, но вряд ли это будет именно миллион человек.

Наемники, оружие и деньги: Как США «перешли черту» на Украине

«Людей физически хватит. Другое дело, что даже толпа с автоматами – это еще не моторизованная бригада. Их надо свести, наладить им снабжение; их надо оснастить, и не только оружием; их надо сколотить в единый организм. Думаю, что там не миллион, но сотни тысяч уже есть. Так что миллион – это скорее пожелание, но они к этому будут стремиться», - подчеркнул он.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о больших потерях и истощении ВСУ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ТЕГИ:ДонецкДонбассРакетыУкраинаВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры