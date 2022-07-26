Зеленский хочет вернуть территории Украины в течение 3-6 недель

По мнению Зеленского, позднее это будет сделать сложнее.



Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.



