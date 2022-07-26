Зеленский хочет вернуть территории Украины в течение 3-6 недель
26 июля 202222:18
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть территории, которые находятся под контролем РФ, в течение 3-6 недель. Об этом президент заявил делегации американского Конгресса, передает Politico.
По мнению Зеленского, позднее это будет сделать сложнее.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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26 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru