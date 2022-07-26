Зеленский хочет вернуть территории Украины в течение 3-6 недель

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть территории, которые находятся под контролем РФ, в течение 3-6 недель. Об этом президент заявил делегации американского Конгресса, передает Politico.

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По мнению Зеленского, позднее это будет сделать сложнее.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
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