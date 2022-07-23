Российские военные уничтожили более 60 нацистов формирования «Донбасс» в Верхнекаменском

В районе населенного пункта Верхнекаменское артиллерийским ударом ликвидированы свыше 60 боевиков из националистического формирования «Донбасс». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 23 июля 2022 года.

Также было уничтожено более половины личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Белогоровка силами оперативно-тактической авиации ВКС России. Ликвидировано до 200 человек личного состава, девять артиллерийских орудий и другая военная техника в пункте временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ в Днепропетровской области.

Ранее в видеорепортаже корреспондент «Известий» Иван Литомин рассказал, как российским военным удалось отчистить от боевиков Украины село Александровку в Херсонской области. Населенный пункт удалось отбить в заключительном бою с 28-й бригадой ВСУ. Ее командир был уничтожен вместе с сотней подчиненных. Украинские боевики, отступая, оборудовали опорный пункт в местной школе.





В освобожденном от украинских боевиков селе Александровке в Херсонской области не уцелел практически ни один дом, рассказал в субботу, 23 июля.

