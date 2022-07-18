Басурин заявил, что Донбасс полностью освободят до конца года
Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что рассчитывает на полное освобождение Донбасса в текущем году.
«У нас есть определённое продвижение, и в дальнейшем - не будем говорить даты - но освобождение территории Донбасса будет закончено в этом году. В полном объёме», - отметил он.
Ранее Басурин заявил, что силы ДНР полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку.
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