Басурин заявил, что Донбасс полностью освободят до конца года

Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что рассчитывает на полное освобождение Донбасса в текущем году.

В ДНР сообщили о начале зачистки в восточных районах Северска

«У нас есть определённое продвижение, и в дальнейшем - не будем говорить даты - но освобождение территории Донбасса будет закончено в этом году. В полном объёме», - отметил он.

Ранее Басурин заявил, что силы ДНР полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку.

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ТЕГИ:СпецоперацияДонбассДНРЭдуард Басурин
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