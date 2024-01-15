«Тупиковая ситуация?»: США наносят удары по хуситам, Иран держится в стороне
США и Великобритания возобновили удары по городу Ходейда, после чего хуситы запустили ракету в направлении американского эсминца. Между тем в Белом доме заявляют, что власти не стремятся к конфликту с хуситами в Йемене.
Эсминец военно-морских сил (ВМС) США Laboon подвергся ракетной атаке в Красном море, которую организовало правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы), заявили в американском центральном командовании (CENTCOM).
Отмечается, что противокорабельная крылатая ракета была запущена с территорий хуситов в Йемене в направлении корабля Laboon, который вел операцию на юге Красного моря. В CENTCOM утверждают, что американский истребитель сбил ракету у побережья Йемена вблизи города Ходейда.
До этого, 14 января, телеканал Al Arabiya со ссылкой заявление хуситов сообщил, что США и Великобритания возобновили удары по портовому городу Ходейда. В свою очередь канал Sky News Arabia сообщил в тот же день, что позиция хуситов подвергалась бомбардировке в районе Аль-Лахия, к северу от Ходейды. В ударах по объекту «Ансар Аллах» обвинили американские и британские силы.
Так, в середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. В свою очередь США объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в «Ансар Аллах» пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран – участниц этой коалиции. В море произошли ряд столкновений между хуситами и американскими военными.
А в ночь на 12 января Соединенные Штаты и Великобритания начали операцию против хуситов, нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Тогда президент США Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по британским и американским военным базам и объектам. Замминистра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявлял, что США и Великобритания заплатят за нападение.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 14 января заявил, что власти Соединенных Штатов не стремятся к конфликту с хуситами в Йемене.
«Никто не хочет конфликта с хуситами. Мы пытаемся прекратить нападения», - сказал он в эфире телеканала CBS.
Таким образом, удары по позициям хуситов наносят серьезный урон. Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников 14 января сообщила, что удары США и Великобритании по Йемену на треть снизили способность хуситов атаковать суда в Красном море.
Отмечается, что удары по позициям хуситов 11 и 12 января уничтожили порядка 90% целей, однако это не очень сильно повлияло на их наступательные возможности. По данным издания, даже после поражения более 60 целей в виде ракет и беспилотников эти удары повредили или уничтожили только от 20% до 30% наступательного потенциала хуситов. Указывается, что существенная часть этого потенциала устанавливается на передвижные комплексы и может быть легко спрятана или перемещена.
Между тем Иран осуждает атаки США и Великобритании по позициям хуситов. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи 12 января заявил, что удары, нанесенные странами по позициям движения, являются произволом, а также нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена. По его словам, подобные произвольные нападения приведут только к нестабильности в регионе.
Иран поддерживает хуситов, однако многие эксперты сходятся во мнении, что такая поддержка будет выражаться лишь в заявлениях. Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН заявлял, что хуситы получили логичный ответ на атаки западных кораблей. По его словам, в случае прямого столкновения с Западом за них не заступится даже единственный союзник – Иран.
«У меня нет никаких сомнений, что иранская пресса будет переполнена страшными угрозами американцам, англичанам, мировому империализму. Более того, все те государства, которые находятся в конфронтации с Западом, вступят в ситуационный союз с Ираном. Безусловно, в СМИ будет высказана куча гадостей в отношении Запада. Но будет ли Россия воевать с США и Великобританией из-за хуситов? Нет, не будет. Будет ли Иран воевать с США из-за хуситов? Нет, не будет. А вот если удары будут наноситься непосредственно по Ирану, то, наверное, будет. Союзники — это пушечное мясо. Когда начинается серьезная драка, партнеры испаряются, каждый сам за себя. Для Ирана важно использовать хуситов, но не подставляя себя», - говорил Сатановский.
В свою очередь старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН также выразил уверенность, что Иран не будет вступаться за хуситов, хотя формально и осуждает военную операцию США и Великобритании в Йемене.
«За хуситов никто вступаться не будет. Иран, судя по всему, раньше помогал хуситам вооружением, боевой техникой и специалистами. Но Иран особо эту историю не афишировал никогда, отнекивался. Конечно, Иран осудил удары США и Великобритании, но на этом все закончилось. Я думаю, что никаких действий больше не будет. Это очень сложная ситуация, так как хуситы начали наносить удары по торговым судам, они нападали не на военную технику. Следовало ожидать какого-то ответа на эту историю, это ведь международное судоходство. Что Иран может сделать? Войной пойдет на США? Не сомневаюсь, что не пойдет. Это тупиковая ситуация на самом деле», - объяснил он.
Посольство РФ в Йемене 14 января заявило, что удары США и Великобритании по объектам на территории государства угрожают дальнейшим ухудшением положения граждан страны. В представительстве также указали, что, по разным оценкам, на территории республики может находиться несколько сотен россиян. Ввиду этого посольство продолжает внимательно следить за ситуацией, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд запретил онлайн-продажу устройств, скрывающих номера авто от камер
- Депутат Милонов предложил запретить в России вазэктомию
- В Афинах отменили концерт The Tiger Lillies из‑за их поддержки Украины
- Минсельхоз: Томаты и огурцы дорожают сезонно, весной начнут дешеветь
- «Реал» в 13-й раз выиграл Суперкубок Испании по футболу
- В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2
- Глава МИД КНДР с делегацией прибыла в Москву
- Гладков: В Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций
- Депортированный из Латвии пенсионер назвал ситуацию «настоящим геноцидом»
- Горняк пропал из-за прорыва грунтовых вод в Шахте «Заполярная» в Воркуте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru