«Тупиковая ситуация?»: США наносят удары по хуситам, Иран держится в стороне

До этого, 14 января, телеканал Al Arabiya со ссылкой заявление хуситов сообщил, что США и Великобритания возобновили удары по портовому городу Ходейда. В свою очередь канал Sky News Arabia сообщил в тот же день, что позиция хуситов подвергалась бомбардировке в районе Аль-Лахия, к северу от Ходейды. В ударах по объекту «Ансар Аллах» обвинили американские и британские силы.

Так, в середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. В свою очередь США объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в «Ансар Аллах» пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран – участниц этой коалиции. В море произошли ряд столкновений между хуситами и американскими военными.

А в ночь на 12 января Соединенные Штаты и Великобритания начали операцию против хуситов, нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Тогда президент США Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по британским и американским военным базам и объектам. Замминистра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявлял, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 14 января заявил, что власти Соединенных Штатов не стремятся к конфликту с хуситами в Йемене.

«Никто не хочет конфликта с хуситами. Мы пытаемся прекратить нападения», - сказал он в эфире телеканала CBS.

Таким образом, удары по позициям хуситов наносят серьезный урон. Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников 14 января сообщила, что удары США и Великобритании по Йемену на треть снизили способность хуситов атаковать суда в Красном море.