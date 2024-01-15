«Тупиковая ситуация?»: США наносят удары по хуситам, Иран держится в стороне

США и Великобритания возобновили удары по городу Ходейда, после чего хуситы запустили ракету в направлении американского эсминца. Между тем в Белом доме заявляют, что власти не стремятся к конфликту с хуситами в Йемене. 

Эсминец военно-морских сил (ВМС) США Laboon подвергся ракетной атаке в Красном море, которую организовало правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы), заявили в американском центральном командовании (CENTCOM).

Отмечается, что противокорабельная крылатая ракета была запущена с территорий хуситов в Йемене в направлении корабля Laboon, который вел операцию на юге Красного моря. В CENTCOM утверждают, что американский истребитель сбил ракету у побережья Йемена вблизи города Ходейда.

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До этого, 14 января, телеканал Al Arabiya со ссылкой заявление хуситов сообщил, что США и Великобритания возобновили удары по портовому городу Ходейда. В свою очередь канал Sky News Arabia сообщил в тот же день, что позиция хуситов подвергалась бомбардировке в районе Аль-Лахия, к северу от Ходейды. В ударах по объекту «Ансар Аллах» обвинили американские и британские силы.

Так, в середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. В свою очередь США объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в «Ансар Аллах» пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран – участниц этой коалиции. В море произошли ряд столкновений между хуситами и американскими военными.

А в ночь на 12 января Соединенные Штаты и Великобритания начали операцию против хуситов, нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Тогда президент США Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по британским и американским военным базам и объектам. Замминистра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявлял, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 14 января заявил, что власти Соединенных Штатов не стремятся к конфликту с хуситами в Йемене.

«Никто не хочет конфликта с хуситами. Мы пытаемся прекратить нападения», - сказал он в эфире телеканала CBS.

Таким образом, удары по позициям хуситов наносят серьезный урон. Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников 14 января сообщила, что удары США и Великобритании по Йемену на треть снизили способность хуситов атаковать суда в Красном море.

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Отмечается, что удары по позициям хуситов 11 и 12 января уничтожили порядка 90% целей, однако это не очень сильно повлияло на их наступательные возможности. По данным издания, даже после поражения более 60 целей в виде ракет и беспилотников эти удары повредили или уничтожили только от 20% до 30% наступательного потенциала хуситов. Указывается, что существенная часть этого потенциала устанавливается на передвижные комплексы и может быть легко спрятана или перемещена.

Между тем Иран осуждает атаки США и Великобритании по позициям хуситов. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи 12 января заявил, что удары, нанесенные странами по позициям движения, являются произволом, а также нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена. По его словам, подобные произвольные нападения приведут только к нестабильности в регионе.

Иран поддерживает хуситов, однако многие эксперты сходятся во мнении, что такая поддержка будет выражаться лишь в заявлениях. Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН заявлял, что хуситы получили логичный ответ на атаки западных кораблей. По его словам, в случае прямого столкновения с Западом за них не заступится даже единственный союзник – Иран.

«У меня нет никаких сомнений, что иранская пресса будет переполнена страшными угрозами американцам, англичанам, мировому империализму. Более того, все те государства, которые находятся в конфронтации с Западом, вступят в ситуационный союз с Ираном. Безусловно, в СМИ будет высказана куча гадостей в отношении Запада. Но будет ли Россия воевать с США и Великобританией из-за хуситов? Нет, не будет. Будет ли Иран воевать с США из-за хуситов? Нет, не будет. А вот если удары будут наноситься непосредственно по Ирану, то, наверное, будет. Союзники — это пушечное мясо. Когда начинается серьезная драка, партнеры испаряются, каждый сам за себя. Для Ирана важно использовать хуситов, но не подставляя себя», - говорил Сатановский.

В свою очередь старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН также выразил уверенность, что Иран не будет вступаться за хуситов, хотя формально и осуждает военную операцию США и Великобритании в Йемене.

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«За хуситов никто вступаться не будет. Иран, судя по всему, раньше помогал хуситам вооружением, боевой техникой и специалистами. Но Иран особо эту историю не афишировал никогда, отнекивался. Конечно, Иран осудил удары США и Великобритании, но на этом все закончилось. Я думаю, что никаких действий больше не будет. Это очень сложная ситуация, так как хуситы начали наносить удары по торговым судам, они нападали не на военную технику. Следовало ожидать какого-то ответа на эту историю, это ведь международное судоходство. Что Иран может сделать? Войной пойдет на США? Не сомневаюсь, что не пойдет. Это тупиковая ситуация на самом деле», - объяснил он.

Посольство РФ в Йемене 14 января заявило, что удары США и Великобритании по объектам на территории государства угрожают дальнейшим ухудшением положения граждан страны. В представительстве также указали, что, по разным оценкам, на территории республики может находиться несколько сотен россиян. Ввиду этого посольство продолжает внимательно следить за ситуацией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ABACA / TASS
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