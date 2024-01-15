США и Британия нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене

Соединенные Штаты и Великобритания нанесли новые авиаудары по позициям хуситов в Йемене, сообщает «РЕН ТВ».

Володин призвал привлечь Байдена к уголовной ответственности за удары по Йемену

Военные самолеты наносят удары по объектам группировки «Ансар Алла» в районе Аль-Лухия на Красном море.

Ранее стало известно, что удары по Йемену лишь на 20-30% снизили наступательный потенциал хуситов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ВеликобританияСШАЙемен

Горячие новости

Все новости

партнеры