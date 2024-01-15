США и Британия нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене

Военные самолеты наносят удары по объектам группировки «Ансар Алла» в районе Аль-Лухия на Красном море.

Ранее стало известно, что удары по Йемену лишь на 20-30% снизили наступательный потенциал хуситов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

