В США заявили об ударе против радарной установки хуситов в Йемене

Новая атака США в Йемене была направлена против радарной установки хуситов. Об этом заявили в центральном командовании Пентагона.

СМИ сообщили о новом авиаударе США и Британии по столице Йемена

Ранее источник сообщил, что США и Британия нанесли новый удар по северу столицы республики, города Саны.

«В 3.45 по времени Саны 13 января силы США совершили удар против радарной установки хуситов», — указали в Пентагоне.

Отмечается, что удар нанесла с американского эсминца ракета «Томагавк».

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ФОТО: EPA / TASS
ТЕГИ:АвиаударЙеменСША

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