В США заявили об ударе против радарной установки хуситов в Йемене
13 января 202406:41
Новая атака США в Йемене была направлена против радарной установки хуситов. Об этом заявили в центральном командовании Пентагона.
Ранее источник сообщил, что США и Британия нанесли новый удар по северу столицы республики, города Саны.
«В 3.45 по времени Саны 13 января силы США совершили удар против радарной установки хуситов», — указали в Пентагоне.
Отмечается, что удар нанесла с американского эсминца ракета «Томагавк».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru