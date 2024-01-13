Володин призвал привлечь Байдена к уголовной ответственности за удары по Йемену

Как отметил политик, Вашингтон совершил нападение на суверенное государство вопреки нормам международного права и Уставу ООН.

«В преддверии выборов президента США рейтинг Байдена предельно низкий. Его деятельность одобряют только 38,9% американцев ... Чтобы отвлечь внимание избирателей от внешнеполитических неудач на Украине, а также от внутренних проблем США, Байдену нужна маленькая победоносная война. Именно по этой причине администрация Байдена не уведомила Конгресс США о нападении на Йемен», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По словам спикера Госдумы, даже сторонники Байдена понимают, что он нарушил конституцию США. Володин призвал привлечь к ответственности американского президента, пока тот не развязал мировую войну.

Ранее США и Британия атаковали объекты йеменского движения «Ансар Алла», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Удары были нанесены по Сане и портовому городу Ходейда. Днем позже США осуществили новую атаку против радарной установки хуситов.

