Венгрия и Словакия пожаловались в Еврокомиссию на удары по «Дружбе»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в страну были вновь приостановлены из-за атаки Украины.

По его словам, это уже третий подобный случай за последнее время. Аналогичные перебои зафиксированы и в Словакии, подтвердили местные власти.

Поставки нефти в Венгрию остановили из-за атаки на «Дружбу»

В связи с ситуацией Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию с жалобой на прерывание поставок и потребовали гарантий безопасности нефтепровода.

Сийярто выразил надежду, что Еврокомиссия выполнит свои обещания и окажет давление на Киев, чтобы удары по «Дружбе» прекратились и транзит нефти в Венгрию не оказался под угрозой, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:НефтепроводЕврокомиссияСловакияВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры