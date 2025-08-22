Венгрия и Словакия пожаловались в Еврокомиссию на удары по «Дружбе»

В связи с ситуацией Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию с жалобой на прерывание поставок и потребовали гарантий безопасности нефтепровода.

Сийярто выразил надежду, что Еврокомиссия выполнит свои обещания и окажет давление на Киев, чтобы удары по «Дружбе» прекратились и транзит нефти в Венгрию не оказался под угрозой, передает «Радиоточка НСН».

