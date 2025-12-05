Позднее там назвали официальные причины блокировки. Отмечается, что доступ к Roblox в России был ограничен по причине распространения в игре материалов, пропагандирующих экстремистскую и террористическую деятельность, а также ЛГБТ-тематики (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

«Дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото... Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь», - говорится в сообщении.

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила о готовности собрать и направить в Роскомнадзор обращения граждан, выступающих против блокировки Roblox в России.

«В мой адрес сейчас идут десятки тысяч комментариев относительно различных решений Роскомнадзора по блокировке разных платформ. В первую очередь, это касается Roblox. Ваши письма по поводу ограничений в отношении Roblox мы соберем и направим в Роскомнадзор. В первую очередь это касается тех писем, которые содержат факты и аргументы. Их довольно много. Я понимаю и разделяю обеспокоенность многих людей из-за ограничений, которые сейчас вводятся», - написала она в своем Telegram-канале.

Мизулина подчеркнула, что ни она, ни Лига безопасного интернета не имеют отношения к недавним ограничениям доступа к таким сервисам, как FaceTime, Snapchat и Roblox.

На фоне переживаний пользователей в Госдуме объяснили такое радикальное решение. За красивой картинкой на игровой онлайн-платформе Roblox скрываются серьезные риски, поскольку она предоставляет анонимность злоумышленникам и предлагает детям механики, напоминающие азартные игры. Об этом в разговоре с НСН рассказала глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«Мы прекрасно понимаем, что для миллионов детей, возможно, Roblox стал частью повседневной жизни, площадкой для творчества и общения. В Roblox 79 миллионов ежедневных пользователей, половина из которых младше 13 лет. Цифровая платформа стала невероятно популярна среди российских школьников. Однако за яркой картинкой скрываются серьезные риски – от мошенничества и финансовых потерь до психологических травм. Также одна из серьезных угроз в Roblox – риск сексуального насилия. Платформа позволяет регистрироваться без указания реальных данных, что дает злоумышленникам анонимность. Они могут маскироваться под сверстников, переходя из общих чатов в личные сообщения. К примеру, в июле 2025 года в Екатеринбурге был осужден педофил, который через Roblox установил контакт с ребенком и совершил преступление», - отметила Лантратова.

По ее словам, игровая онлайн-платформа также подталкивала детей к дополнительным денежным тратам. По данным МВД России, в 2025 году зафиксировано около 40 случае мошенничества, связанного с Roblox с общим ущербом в миллионы рублей.

При этом зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с НСН успокоил всех неравнодушных, отметив, что платформу с легкостью могут разблокировать.