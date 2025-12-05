Игры закончились: Кого затронут блокировки Роскомнадзора после скандала с Roblox
Блокировка Roblox вызвала десятки тысяч жалоб и обеспокоенность главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Также были заблокированы FaceTime и Snapchat, эксперты уверены, что волна блокировок продолжится.
Волна блокировок Роскомнадзора добралась до онлайн-платформы Roblox, что вызвало большой резонанс из-за ажиотажного интереса к этому сервису со стороны миллионов подростков. Заступиться за платформу уже попыталась глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина, которую «завалили» жалобами и вопросами на этот счет.
За последние двое суток Роскомнадзор объявил также о блокировке сервисов FaceTime и Snapchat.
ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЖАЛОБ
3 декабря игровая онлайн-платформа Roblox перестала открываться в России без VPN. Роскомнадзор с 2019 года неоднократно требовал от администрации платформы Roblox ограничить доступ к запрещенному контенту.
Позднее там назвали официальные причины блокировки. Отмечается, что доступ к Roblox в России был ограничен по причине распространения в игре материалов, пропагандирующих экстремистскую и террористическую деятельность, а также ЛГБТ-тематики (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).
«Дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото... Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь», - говорится в сообщении.
Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила о готовности собрать и направить в Роскомнадзор обращения граждан, выступающих против блокировки Roblox в России.
«В мой адрес сейчас идут десятки тысяч комментариев относительно различных решений Роскомнадзора по блокировке разных платформ. В первую очередь, это касается Roblox. Ваши письма по поводу ограничений в отношении Roblox мы соберем и направим в Роскомнадзор. В первую очередь это касается тех писем, которые содержат факты и аргументы. Их довольно много. Я понимаю и разделяю обеспокоенность многих людей из-за ограничений, которые сейчас вводятся», - написала она в своем Telegram-канале.
Мизулина подчеркнула, что ни она, ни Лига безопасного интернета не имеют отношения к недавним ограничениям доступа к таким сервисам, как FaceTime, Snapchat и Roblox.
На фоне переживаний пользователей в Госдуме объяснили такое радикальное решение. За красивой картинкой на игровой онлайн-платформе Roblox скрываются серьезные риски, поскольку она предоставляет анонимность злоумышленникам и предлагает детям механики, напоминающие азартные игры. Об этом в разговоре с НСН рассказала глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«Мы прекрасно понимаем, что для миллионов детей, возможно, Roblox стал частью повседневной жизни, площадкой для творчества и общения. В Roblox 79 миллионов ежедневных пользователей, половина из которых младше 13 лет. Цифровая платформа стала невероятно популярна среди российских школьников. Однако за яркой картинкой скрываются серьезные риски – от мошенничества и финансовых потерь до психологических травм. Также одна из серьезных угроз в Roblox – риск сексуального насилия. Платформа позволяет регистрироваться без указания реальных данных, что дает злоумышленникам анонимность. Они могут маскироваться под сверстников, переходя из общих чатов в личные сообщения. К примеру, в июле 2025 года в Екатеринбурге был осужден педофил, который через Roblox установил контакт с ребенком и совершил преступление», - отметила Лантратова.
По ее словам, игровая онлайн-платформа также подталкивала детей к дополнительным денежным тратам. По данным МВД России, в 2025 году зафиксировано около 40 случае мошенничества, связанного с Roblox с общим ущербом в миллионы рублей.
При этом зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с НСН успокоил всех неравнодушных, отметив, что платформу с легкостью могут разблокировать.
«Я надеюсь, что это тестовая блокировка, а компания Roblox наведет порядок на своей платформе. Я уверен, что по такому пути пойдут большинство стран мира, если на платформе процветает противоправная деятельность. Ни в одной стране мира с этим мириться не будут. Роскомнадзор выбрал правильный путь, не самый востребованный со стороны пользователей, но безопасность превыше всего. Это элемент давления на компанию, чтобы добиться порядка. Потом платформа, я надеюсь, будет разблокирована», - пояснил он.
При этом он признал, что ситуация приведет к напряженности в семьях, родителям нужно придумать, чем занять детей.
ЧТО ДАЛЬШЕ ПО СПИСКУ
При этом Роскомнадзор не останавливается на своем пути и продолжает «чистить» гаджеты россиян. Так, 4 декабря на территории России было заблокировано приложение Snapchat, предназначенное для обмена исчезающими фото- и видеосообщениями. Как сообщили в ведомстве, решение принято на основании данных правоохранительных органов, согласно которым сервис использовался для координации и подготовки террористической деятельности, а также для вербовки исполнителей и совершения мошенничества и других преступлений в отношении российских граждан.
До этого пострадал сервис видеосвязи FaceTime от корпорации Apple все с теми же формулировками.
Ограничения мессенджера FaceTime ведутся в рамках комплексной борьбы с мошенниками и террористами, которая сейчас проходит в сжатые сроки. Об этом НСН заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
«Думаю, что это происходит в рамках отключения от голосовой связи WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и Telegram. Думаю, что туда же попал и FaceTime. Идет комплексная работа в рамках борьбы с мошенниками и террористами. Мы пытаемся за несколько месяцев сделать то, чем должны были заниматься на протяжении десяти лет, из-за чего создается впечатление суетливости. Думаю, что судьба в отношении голоса и видео у всех, кто вещает на Россию, будет одинаковой: они будут либо лицензироваться, либо блокироваться», — сказал Клименко.
Ранее Роскомнадзор ограничил голосовые вызовы в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского, эти меры многократно снизили число мошеннических действий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Задержаны 11 подозреваемых в хищении 5,2 млн рублей у убывших на СВО
- Игры закончились: Кого затронут блокировки Роскомнадзора после скандала с Roblox
- СМИ: В башне «Грозный-Сити» прогремел взрыв
- В Индии показали мультфильм с Путиным и Моди
- В Госдуме предложили повысить минимальную страховую пенсию по старости
- Минкульт ожидает роста кинопроката за счет картин с господдержкой
- Самолет из Москвы в Дубай сел в Баку из-за самочувствия пассажира
- Вынуждают на военный ответ: Как Европа уговаривает Бельгию украсть активы РФ
- Умер звезда «Мортал Комбат» Кэри-Хироюки Тагава
- Над Россией нейтрализовали 41 украинский БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru