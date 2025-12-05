Любимова: Минкульт в 2025 году поддержал более 150 фильмов

Министерство культуры России в текущем году в рамках основного конкурса поддержало свыше 150 национальных фильмов. Об этом рассказала в беседе с ТАСС глава ведомства Ольга Любимова.

Годом ранее по итогам конкурсного отбора при финансовой поддержке Минкульта запустили в производство 151 российскую картину.

«В рамках основного конкурса было поддержано производство 154 фильмов: 41 анимационного и 50 художественных фильмов», - указала Любимова.

Также министерство поддержало 63 документальных ленты.

В этом году Минкульт в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» впервые провел конкурс для поддержки отечественных картин режиссеров-дебютантов, кинолент для детей и юношества. Господдержку получили 8 анимационных проектов, 7 художественных и три документальных фильма.

Ранее Любимова рассказала, что в 2024 году доля отечественного кино в прокате составила 79%, напоминает РЕН ТВ.

