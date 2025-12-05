Любимова: Минкульт в 2025 году поддержал более 150 фильмов
Министерство культуры России в текущем году в рамках основного конкурса поддержало свыше 150 национальных фильмов. Об этом рассказала в беседе с ТАСС глава ведомства Ольга Любимова.
Годом ранее по итогам конкурсного отбора при финансовой поддержке Минкульта запустили в производство 151 российскую картину.
«В рамках основного конкурса было поддержано производство 154 фильмов: 41 анимационного и 50 художественных фильмов», - указала Любимова.
Также министерство поддержало 63 документальных ленты.
В этом году Минкульт в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» впервые провел конкурс для поддержки отечественных картин режиссеров-дебютантов, кинолент для детей и юношества. Господдержку получили 8 анимационных проектов, 7 художественных и три документальных фильма.
Ранее Любимова рассказала, что в 2024 году доля отечественного кино в прокате составила 79%, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ снимает ограничения на переводы за рубеж для граждан РФ и дружественных стран
- Роспотребнадзор опроверг данные о тестировании прибывших из Чехии россиян
- Достигли дна: Рынок грузоперевозок лишится игроков в 2026 году
- Рэпера Icegergert оштрафовали за пропаганду запрещенного АУЕ
- Любимова: Минкульт в 2025 году поддержал более 150 фильмов
- Задержаны 11 подозреваемых в хищении 5,2 млн рублей у убывших на СВО
- Игры закончились: Кого затронут блокировки Роскомнадзора после скандала с Roblox
- СМИ: В башне «Грозный-Сити» прогремел взрыв
- В Индии показали мультфильм с Путиным и Моди
- В Госдуме предложили повысить минимальную страховую пенсию по старости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru