Задержаны 11 подозреваемых в хищении 5,2 млн рублей у убывших на СВО

Сотрудники полиции и ФСБ задержали в Новосибирской области 11 подозреваемых в хищении средств у военнослужащих, убывших в зону проведения специальной военной операции. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Фигурантов заподозрили в краже более 5,2 млн рублей. По предварительным данным, в июле-октябре злоумышленники искали сведения о гражданах, пожелавших заключить контракт с Минобороны, под различными предлогами убеждали их передать банковские карты или оформить доступ к счету по доверенности. Подозреваемые присваивали заработанные потерпевшими средства.

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам.

Между тем жительницу Самары осудили за мошенничество при получении социальных выплат, женщину обязали выплатить штраф в 130 тысяч рублей и сумму ущерба — 205 тысяч, пишет 360.ru.

