СМИ: В башне «Грозный-Сити» прогремел взрыв

Взрыв произошел в башне «Грозный-Сити» в центре города Грозный. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Причина ЧП в столице Чечни пока неизвестна.

«В сети пишут, что речь, предположительно, об ударе БПЛА», - отмечается в сообщении.

Ранее Росавиация сообщила, что в аэропорту Грозного ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Позднее ограничительные меры были сняты.

Накануне в Москве экономический корпус МГУ эвакуировали из-за угрозы взрыва, она не подтвердилась, пишет 360.ru.

