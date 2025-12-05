СМИ: В башне «Грозный-Сити» прогремел взрыв
5 декабря 202509:18
Взрыв произошел в башне «Грозный-Сити» в центре города Грозный. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».
Причина ЧП в столице Чечни пока неизвестна.
«В сети пишут, что речь, предположительно, об ударе БПЛА», - отмечается в сообщении.
Ранее Росавиация сообщила, что в аэропорту Грозного ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Позднее ограничительные меры были сняты.
Накануне в Москве экономический корпус МГУ эвакуировали из-за угрозы взрыва, она не подтвердилась, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Игры закончились: Кого затронут блокировки Роскомнадзора после скандала с Roblox
- СМИ: В башне «Грозный-Сити» прогремел взрыв
- В Индии показали мультфильм с Путиным и Моди
- В Госдуме предложили повысить минимальную страховую пенсию по старости
- Минкульт ожидает роста кинопроката за счет картин с господдержкой
- Самолет из Москвы в Дубай сел в Баку из-за самочувствия пассажира
- Вынуждают на военный ответ: Как Европа уговаривает Бельгию украсть активы РФ
- Умер звезда «Мортал Комбат» Кэри-Хироюки Тагава
- Над Россией нейтрализовали 41 украинский БПЛА
- Бывший глава подмосковного Долгопрудного ушел на СВО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru